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Süslenip Püslendiler: Haftanın En Şık ve En Rüküş Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Süslenip Püslendiler: Haftanın En Şık ve En Rüküş Kadın Ünlüsünü Sizin Oyunuzla Seçiyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.04.2025 - 09:01

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık ve en rüküş kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Bengü?

Bengü?

Zara?

Zara?

Hadise?

Hadise?

Demet Akalın?

Demet Akalın?

Sıla?

Sıla?
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Elif Buse Doğan?

Elif Buse Doğan?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Derya Uluğ?

Derya Uluğ?

Sibel Can?

Sibel Can?

Simge Sağın?

Simge Sağın?
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Didem Soydan?

Didem Soydan?

Ziynet Sali?

Ziynet Sali?

Yıldız Tilbe?

Yıldız Tilbe?

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

Peki sizce bu haftanın en rüküş ismi kim?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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