Sürdürülebilir Temizlik İçin Dolabında Olması Gereken 11 Ürün
Kimyasal temizlik ürünleriyle hem sağlığını hem de çevreyi riske atmak zorunda değilsin! Evini temizlerken doğaya zarar vermemek aslında çok kolay. İşte, sürdürülebilir temizlik için dolabında mutlaka bulunması gereken doğal ve etkili ürünler...
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1. Beyaz sirke.
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2. Karbonat.
3. Arap sabunu.
4. Limon suyu.
5. Kastil sabunu.
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6. Doğal bulaşık süngeri.
7. Mikrofiber bez.
8. Boraks.
9. Zeytinyağı.
10. Lavanta yağı.
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11. Doğal çamaşır deterjanı.
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