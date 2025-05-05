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Sürdürülebilir Temizlik İçin Dolabında Olması Gereken 11 Ürün

etiket Sürdürülebilir Temizlik İçin Dolabında Olması Gereken 11 Ürün

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 10:31

Kimyasal temizlik ürünleriyle hem sağlığını hem de çevreyi riske atmak zorunda değilsin! Evini temizlerken doğaya zarar vermemek aslında çok kolay. İşte, sürdürülebilir temizlik için dolabında mutlaka bulunması gereken doğal ve etkili ürünler...

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1. Beyaz sirke.

1. Beyaz sirke.

Beyaz sirke, sürdürülebilir temizlik denince akla gelen ilk ürün. Camları pırıl pırıl yapmak, kireç lekelerini yok etmek ve hatta kötü kokuları gidermek için birebir! Üstelik kimyasal içermediği için evde rahatlıkla kullanılabilir. Su ile seyrelterek temizleyici sprey yapabilir veya çamaşırlarına ekleyerek yumuşatıcı olarak kullanabilirsin. Tek dezavantajı kokusu olacaktır ama birkaç damla lavanta yağı ekleyerek bunu çözüme kavuşturabilirsin.

2. Karbonat.

2. Karbonat.

Temizlik dolabının en güçlü üyelerinden biri de karbonat. Lavabo ve banyo temizliğinde harikalar yaratır, fırınını yağdan arındırır ve kötü kokuları anında yok eder. Sirke ile birleştiğinde ise tam anlamıyla bir temizlik bombasına dönüşür! Halılarının üzerine serpip biraz beklettikten sonra süpürerek ferah bir koku elde edebilirsin. Aynı zamanda ayakkabılarını veya buzdolabını kokusuz hale getirmek için de birebir.

3. Arap sabunu.

3. Arap sabunu.

Kimyasal temizleyicilere ihtiyacın yok! Arap sabunu, doğal içerikleri sayesinde hem çevre dostu hem de etkili bir temizleyici. Ahşap yüzeylerden seramiklere kadar her alanda güvenle kullanılabilir. Yer silerken suya birkaç kaşık eklediğinde mis gibi kokan tertemiz bir zemin seni bekliyor olacak. Ayrıca doğaya zarar vermediği için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsin.

4. Limon suyu.

4. Limon suyu.

Limon sadece mutfakta değil temizlikte de harikalar yaratıyor. Kesme tahtalarını dezenfekte etmek, su lekelerini gidermek ve paslanmaz çelik yüzeyleri parlatmak için tam aranılan şey. Üstelik doğal antibakteriyel özelliği sayesinde banyonda da rahatlıkla kullanabilirsin. Sirke veya karbonatla birleştiğinde ise etkisini ikiye katlar. Mis gibi kokusu da cabası!

5. Kastil sabunu.

5. Kastil sabunu.

Kastil sabunu, tamamen bitkisel yağlardan üretilen ve sürdürülebilir temizliğin vazgeçilmezi olan bir ürün. Bulaşık deterjanı, el sabunu hatta şampuan olarak bile kullanılabilir. Kimyasal içermediği için hassas ciltler için de oldukça uygun. Evin her köşesinde kullanabileceğin bu çok yönlü sabunu dolabına mutlaka eklemelisin!

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6. Doğal bulaşık süngeri.

6. Doğal bulaşık süngeri.

Marketlerde satılan plastik süngerler yerine doğal selüloz süngerler ya da kabak lifinden yapılmış süngerler kullanmalısın. Bunlar hem dayanıklı hem de doğada çözünebilir olduğu için çevreye zarar vermez. Ayrıca mikrop tutma ihtimali daha düşük olduğu için mutfağında çok daha hijyenik bir ortam sağlar. Bittiğinde çöpe atmak yerine kompost yaparsın!

7. Mikrofiber bez.

7. Mikrofiber bez.

Kağıt havlular yerine mikrofiber bezler kullanarak hem daha etkili temizlik yaparsın hem de atık oluşumunu azaltmış olursun. Cam ve aynaları temizlerken deterjana bile ihtiyaç duymadan mükemmel sonuç alman çok olası. Üstelik tekrar tekrar yıkanıp kullanılabilir, böylece sürdürülebilir bir temizlik rutini oluşturabilirsin.

8. Boraks.

8. Boraks.

Boraks, çamaşırlarını beyazlatmaktan bulaşık makinesini temizlemeye kadar birçok alanda kullanabileceğin doğal bir mineral türü. Küfleri yok etmede ve ağır kirleri sökmede oldukça başarılı. Alerjen içermediği için özellikle kimyasallara hassasiyeti olanlar için ideal bir alternatif. Ancak kullanırken eldiven giymekte fayda var çünkü biraz güçlü bir temizleyicidir!

9. Zeytinyağı.

9. Zeytinyağı.

Evet, yanlış duymadın! Zeytinyağı sadece yemekler için değil mobilyalarını ve deri eşyalarını temizlemek için de harika bir seçenek. Ahşap yüzeyleri parlatır, deriyi besler ve doğal bir koruyucu katman oluşturur. Birkaç damla limon suyu ile karıştırarak mükemmel bir mobilya cilası yapış olursun.

10. Lavanta yağı.

10. Lavanta yağı.

Doğal bir antibakteriyel olan lavanta yağı, temizlik malzemelerine eklenerek hoş bir koku bırakır. Beyaz sirke ile karıştırıldığında etkili bir yüzey temizleyici elde etmiş olursun. Aynı zamanda çamaşır yıkarken birkaç damla ekleyerek mis gibi kokan doğal bir yumuşatıcı yapman mümkün. Evde kimyasal oda spreyleri kullanmak yerine lavanta yağı ile kendi doğal kokunu yaratman daha çok bir seçenek.

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11. Doğal çamaşır deterjanı.

11. Doğal çamaşır deterjanı.

Marketlerde satılan deterjanlar genellikle zararlı kimyasallar içerir ve doğada uzun süre çözünmez. Bunun yerine kendi doğal çamaşır deterjanını yapmak çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir seçenek. Karbonat, boraks ve kastil sabunu ile hazırlayacağın karışım hem giysilerini tertemiz yapacak hem de çevreyi koruyacak. Üstelik kokusunu özelleştirmek için içerisine birkaç damla uçucu yağ eklemen yeter.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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