Sürdürülebilir Temizlik İçin Dolabında Olması Gereken 11 Ürün

Marketlerde satılan plastik süngerler yerine doğal selüloz süngerler ya da kabak lifinden yapılmış süngerler kullanmalısın. Bunlar hem dayanıklı hem de doğada çözünebilir olduğu için çevreye zarar vermez. Ayrıca mikrop tutma ihtimali daha düşük olduğu için mutfağında çok daha hijyenik bir ortam sağlar. Bittiğinde çöpe atmak yerine kompost yaparsın!