Şubat 2025 Gökyüzü Enerjileri

Maddi bolluk, nakit biriktirmekten daha fazlasını içerir; her düzeyde zengin hissettiren bir hayat yaşamak anlamına gelir. İçeriden yayılan bir güvenlik, istikrar, neşe ve güven duygusu geliştirmekle ilgilidir. Bu, kişinin eski, sınırlayıcı inançları bırakmasını ve büyümeyi, refahı ve amacı destekleyen bir zihniyete geçmesini gerektirir.

Bolluk enerjisi için gökyüzü enerjileri

6 -12 Şubat Yengeç üçgeninde Mars Retrosu Balık burcunda Satürn ile birlikte: Şimdi sizi siz yapan değerleri yeniden değerlendirin ve bunları disiplinli eylemlerle uyumlu hale getirin. Bu enerji, ilerlemenizi engelleyen duygusal engelleri ortadan kaldırmak için idealdir. İç dünyanıza denge getirerek, maddi hedeflerinizi tezahür ettirmek için gerçek adımlar atabilirsiniz. Duygusal dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının ve odaklanmaya devam edin.

12 Şubat Aslan burcunda Dolunay: Güven ve yaratıcılık bu Dolunayın ayırt edici özellikleridir. Aslanın enerjisi, maddi hedeflerinizin sorumluluğunu almanız, ancak ego odaklı kararlara dikkat etmeniz için sizi güçlendirir. Yoksulluk zihniyetini ortaya çıkarmak ve bilinçaltınızı yeniden programlamak için kasıtlı bir çaba gösterin, böylece hak ettiğiniz zenginlik ve kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

23 Şubat Balık burcundaki Merkür üçgeni Yengeç burcundaki Mars: Duygusal olarak dengeli eylem, sezgisel yaratıcılıkla birleşerek maddi arzularınızı tezahür ettirmeye yönelik adımlar atma fırsatı yaratır. Kendinize anlattığınız hikâyeleri, maddi bolluk hakkındaki fantezileri, yalanları veya gerçekleri gözden geçirin. Karışıklıktan veya belirsiz iletişimden kaçının. Düşünceleriniz, hisleriniz ve sözleriniz gerçekliğinizi ve maddi bolluğunuzu yaratır.

23 Şubat Mars Yengeç burcunda seyri sefasında: Bu, hırslarınız ve hedeflerinizle ilerlemek için yeşil ışığınızdır. İleriye dönük olarak, eylemlerinizin temel değerleriniz ve duygusal gerçeklerinizle uyumlu olması için bir niyet belirleyin. İlerlemeyi zorlamak yerine, doğal olarak ortaya çıkmasına ve güçlü bir ivme oluşturmasına izin verin.

Ruhsal Arınma için bu tarihlere dikkat

4 Şubat Jüpiter, İkizler burcunda doğru seyrine başlıyor. Doğrudan döner: Jüpiter ikizler burcunda doğru seyrine döndüğünde yeni fikirler ve manevi içgörüler seli bekleyin. Ruhsal yolculuğunuzu yükselten yeni bakış açıları ortaya çıktıkça zihin arınır güçlenir. Sizinle rezonansa giren yeni öğretileri veya felsefeleri keşfedin ancak enerjinizi çok fazla dağıtmamaya dikkat edin.