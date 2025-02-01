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Şubat 2025 Gökyüzü Enerjileri

etiket Şubat 2025 Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 23:50

Bu ayın yüksek gezegen enerjileri, finansal gelişim, kişisel başarı, için destekliyor bizleri. Bu enerjilerden faydalanmak için uyumlanmaya odaklanalım. Bilincimiz daha yüksek boyutlarında tezahür ederken, kendimizin en kutsal kısımlarıyla bağlantı kurmaya davet ediliriz. Bu, Çekim Yasası, Varsayım Yasası ve Astrolojinin Enerjik Armonileri tarafından desteklenir ve Evren’le birlikte yaratmanıza yardımcı olur. Çekim Yasası bize istediğimiz sonuçların frekansında titreşmeyi öğretirken, Varsayım Yasası bizden ilahi zamanlamaya güvenerek istenen sonuçlara zaten sahip olduğumuzu onaylamamızı ister. Astroloji, kozmik planıyla bu bolluk portallarının kilidini açmada çok önemli bir rol oynar.

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Gelin şimdi Şubat Ayı gökyüzü enerjilerine bir göz atalım.

Gelin şimdi Şubat Ayı gökyüzü enerjilerine bir göz atalım.

Maddi bolluk, nakit biriktirmekten daha fazlasını içerir; her düzeyde zengin hissettiren bir hayat yaşamak anlamına gelir. İçeriden yayılan bir güvenlik, istikrar, neşe ve güven duygusu geliştirmekle ilgilidir. Bu, kişinin eski, sınırlayıcı inançları bırakmasını ve büyümeyi, refahı ve amacı destekleyen bir zihniyete geçmesini gerektirir. 

Bolluk enerjisi için gökyüzü enerjileri 

6 -12 Şubat Yengeç üçgeninde Mars Retrosu Balık burcunda Satürn ile birlikte: Şimdi sizi siz yapan değerleri yeniden değerlendirin ve bunları disiplinli eylemlerle uyumlu hale getirin. Bu enerji, ilerlemenizi engelleyen duygusal engelleri ortadan kaldırmak için idealdir. İç dünyanıza denge getirerek, maddi hedeflerinizi tezahür ettirmek için gerçek adımlar atabilirsiniz. Duygusal dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının ve odaklanmaya devam edin.

12 Şubat Aslan burcunda Dolunay: Güven ve yaratıcılık bu Dolunayın ayırt edici özellikleridir. Aslanın enerjisi, maddi hedeflerinizin sorumluluğunu almanız, ancak ego odaklı kararlara dikkat etmeniz için sizi güçlendirir. Yoksulluk zihniyetini ortaya çıkarmak ve bilinçaltınızı yeniden programlamak için kasıtlı bir çaba gösterin, böylece hak ettiğiniz zenginlik ve kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

23 Şubat Balık burcundaki Merkür üçgeni Yengeç burcundaki Mars: Duygusal olarak dengeli eylem, sezgisel yaratıcılıkla birleşerek maddi arzularınızı tezahür ettirmeye yönelik adımlar atma fırsatı yaratır. Kendinize anlattığınız hikâyeleri, maddi bolluk hakkındaki fantezileri, yalanları veya gerçekleri gözden geçirin. Karışıklıktan veya belirsiz iletişimden kaçının. Düşünceleriniz, hisleriniz ve sözleriniz gerçekliğinizi ve maddi bolluğunuzu yaratır.

23 Şubat Mars Yengeç burcunda seyri sefasında: Bu, hırslarınız ve hedeflerinizle ilerlemek için yeşil ışığınızdır. İleriye dönük olarak, eylemlerinizin temel değerleriniz ve duygusal gerçeklerinizle uyumlu olması için bir niyet belirleyin. İlerlemeyi zorlamak yerine, doğal olarak ortaya çıkmasına ve güçlü bir ivme oluşturmasına izin verin.

Ruhsal Arınma için bu tarihlere dikkat 

4 Şubat Jüpiter, İkizler burcunda doğru seyrine başlıyor. Doğrudan döner: Jüpiter ikizler burcunda doğru seyrine döndüğünde yeni fikirler ve manevi içgörüler seli bekleyin. Ruhsal yolculuğunuzu yükselten yeni bakış açıları ortaya çıktıkça zihin arınır güçlenir. Sizinle rezonansa giren yeni öğretileri veya felsefeleri keşfedin ancak enerjinizi çok fazla dağıtmamaya dikkat edin.

14 Şubat Balık burcunda Merkür:

14 Şubat Balık burcunda Merkür:

Merkür Balık burcundayken sezgi ve maneviyat ön plana çıkar. Bu enerji derin ve yansıtıcıdır, sessiz iç gözleme ve manevi vahiylere izin verir. Kendinizle ilgili hayali hikâyelerden kaçının ve içsel bilgeliğinize uyum sağlayın. İçgörülerinize dayanın ve çok fazla hayal kurmaktan kaçının.

15 Şubat Başak burcundaki Ay, Balık burcundaki Neptün'ün karşısında: Bu, manevi uygulamalarınızı günlük hayatınıza örmek için ideal enerjidir. Pratik ve mistik arasında bir denge bulun. Ruhsal içgörüleri somut eyleme entegre etmeye odaklanın.

20 Şubat Akrep üçgenindeki Ay Balık burcundaki Neptün: Bu enerjinin altında ruhunuzun gizemlerine ve kutsal bilgeliğine derinlemesine odaklanın. Bu, gizli gerçekleri ortaya çıkarmak ve daha derin bir ruhsal bağlantı kazanmak için mükemmel bir enerjidir duygusal olarak yüklü bir gündür. Bu enerji ruhsal iyileşme ve atılımlar için kullanılabiliriz. 

27 Şubat Balık Yeni Ay: Ruhsal yenilenme, büyüme ve bu enerjinin bir sonucu olarak en yüksek farkındalığı taşır yaşamlarımıza. Tüm yıl için manevi bolluğu tezahür ettirmeye derinlemesine odaklanmak için bu Yeni Ay'ı kullanın. Aşırı idealist olmaktan kaçının. Size gerçek büyüme ve uyum sağlayacak niyetlere odaklanın.

Aşk ilişkilerimizi yapılandırmak için bu tarihlere dikkat

1 Şubat -2 - Balık'ta Venüs-Neptün kavuşumu: Balık'ın sevgi dolu sularında birleşen bu iki enerji, ilişkilerde empati ve şefkati artırır. Bu, duygusal ve ruhsal bağları derinleştirmek için ideal bir zamandır. Koşulsuz sevgiye sevmeye sevilmeye odaklanın. 

7 Şubat - Venüs Koç'ta sekstil Plüton Kova burcunda: 

Koç burcundaki Venüs tutkuyu ateşlerken, Plüton otantik bağlantıları davet ediyor. Gölge enerjilerini ve toksik ilişkileri ardımızda bırakmak için mükemmel bir zaman. Bunun yerine, en yüksek iyiliğiniz için tasarlanan mevcut bağları güçlendirmeye veya yeni ilişkiler içinde olmaya odaklanın. Bu enerji altında ilişkinizin evliliğinizin doğal olarak gelişmesine izin verin ve olanları kontrol etmeye veya zorlamaya çalışmayın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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