Stargate Projesi: Yapay Zekâ Süper Güç mü, Tehlikeli Bir Oyun mu?
2025 yılı sürprizlerle başladı, sürprizlerle yılı tamamlamak beni şaşırtmayacak. Ocak ayının en çok tartışılan üç konusunun başında Donald Trump’ın ABD Başkanlığı yemin töreninden sonra ilk açıkladığı proje olan Stargate geliyor. Diğer önemli haber, sanki misilleme gibi Çin’den geldi. Çinli yapay zeka modeli DeepSeek, hem başarılı bir performans gösteriyor hem de 6 milyon dolarlık bir bütçe ile hizmete sokuldu. ABD’de ise yapay zekanın bir üst versiyonu olan Yapay Genel Zeka (AGI) konuşuluyor. Muhtemel ki bugünlerde Open AI ve Google bu alandaki ürünlerini tanıtacak. Ben sadece Stargate üzerine yorum ve analizlerde bulunacağım.
Teknoloji dünyası, son dönemde iddialı bir proje olan "Stargate" ile çalkalanıyor.
Sektörel veriler ne gösteriyor?
Amerika’nın vizyoner hedefler belirlemesi ilk kez yaşanmıyor. İkinci dünya savaşı sırasında nükleer teknoloji konusunda başlatılan Manhattan Projesi, Kennedy’nin uzay hedefi bunlardan sadece ikisi. Stargate Projesini buna benzetenler var.
Yapay zekâ altyapısına yönelik küresel talep, McKinsey'nin raporuna göre 2030 yılına kadar üç kattan fazla artması bekleniyor. Bu, Stargate Projesi'nin arkasındaki itici güçlerden biri. Ancak bu kadar büyük bir altyapı projesinin hayata geçirilmesinin, lojistik kabuslar, tedarik zinciri sorunları ve enerji gereksinimleri gibi zorlukları da beraberinde getireceği aşikâr.
Uzmanlar, projenin vaat edilen iş yaratma ve ekonomik fayda hedeflerine ulaşması konusunda şüpheli. Yapay zekâ teknolojilerinin otomasyon potansiyeli, bazı sektörlerde iş kaybına neden olabilir. Ayrıca, projenin, sadece ABD'ye fayda sağlaması ve diğer ülkeleri geride bırakma potansiyeli, etik ve jeopolitik sorunlara yol açabilir.
Eleştiriler ve Yorumlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!