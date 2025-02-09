Stargate Projesi: Yapay Zekâ Süper Güç mü, Tehlikeli Bir Oyun mu?

Duyurulduğu andan itibaren tartışmalara yol açan bu girişim, OpenAI, Softbank, Oracle ve MGX gibi devlerin ortaklığıyla, yapay zekâ altyapısına devasa bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Malum, Trump “altın çağ” vizyonunu ortaya koydu, Panama, Grönland ve Kanada topraklarını kendi ülkesine ilhak etme isteğini ortaya koyarak, üç bağımsız ülkeyi tehdit ediyor, Büyük Amerika’dan bahsediyor. Çin ile ilişkilerin boyutu nereye varacak belli değil. Bu durumda, bu proje gerçek bir atılım mı, yoksa riskli bir kumar mı? Gelin, bu karmaşık projeyi farklı açılardan inceleyelim.

Projenin ardında neler var?

Stargate Projesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni yapay zekâ alanında liderliğe taşıma, binlerce iş yaratma ve ekonomik fayda sağlama iddialarıyla yola çıktı. 500 milyar dolarlık devasa bir bütçeye sahip bu proje, veri merkezleri, enerji tesisleri ve büyük ölçekli yapay zeka operasyonları için gerekli altyapıyı kurmayı amaçlıyor.

Ancak projenin finansmanı, yönetimi ve gerçek hedefleri konusunda ciddi soru işaretleri var. Öncelikle 500 milyar dolarlık devasa bütçenin nasıl karşılanacağı belirsizliğini koruyor. Borç finansmanı ve üçüncü taraf borçları gibi yöntemler kullanıldığı iddia ediliyor. Bu da projenin finansal istikrarı konusunda endişelere yol açıyor.

Öte yandan, Stargate'in kimin kontrolünde olduğu da bir muamma. Projenin OpenAI tarafından yönetildiği, Softbank tarafından finanse edildiği ve Oracle tarafından barındırıldığı belirtiliyor. Bu durum; Tesla, Microsoft gibi büyük oyuncuların dışarıda bırakılması anlamına gelirken, projenin ana kontrolörünün OpenAI CEO’su Sam Altman’da olduğu izlenimi veriyor.