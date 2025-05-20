Spotify’da Değil, Kalbimizde Trend Olan 12 Şarkı

Bazen bir şarkı denk gelir… Ne listelerde görmüşüzdür daha önce, ne de bir arkadaşımız paylaşmıştır. Ama bir şekilde gelir, bulur bizi. Belki YouTube’un öneri köşesinden, belki bir dizinin son sahnesinden, belki de radyoda yanlışlıkla basılmış bir tuştan... O an içimizden bir şey kıpırdar. İşte o şarkı, artık sadece bir şarkı değildir. Bir hatıra olur, bir duyguya ses olur.

Belki bir tanesi sana da bir şeyi hatırlatır. Hazırsan başlıyoruz… ama lütfen, kulaklığını tak. Bu liste, sessizce dinlenir.