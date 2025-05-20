onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Spotify’da Değil, Kalbimizde Trend Olan 12 Şarkı

etiket Spotify’da Değil, Kalbimizde Trend Olan 12 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 23:47

Bazen bir şarkı denk gelir… Ne listelerde görmüşüzdür daha önce, ne de bir arkadaşımız paylaşmıştır. Ama bir şekilde gelir, bulur bizi. Belki YouTube’un öneri köşesinden, belki bir dizinin son sahnesinden, belki de radyoda yanlışlıkla basılmış bir tuştan... O an içimizden bir şey kıpırdar. İşte o şarkı, artık sadece bir şarkı değildir. Bir hatıra olur, bir duyguya ses olur.

Belki bir tanesi sana da bir şeyi hatırlatır. Hazırsan başlıyoruz… ama lütfen, kulaklığını tak. Bu liste, sessizce dinlenir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cihan Mürtezaoğlu – Bitsin Bu Delilik

2. Jehan Barbur - Seni Seviyorum

3. Hedonutopia - Kördüğüm

4. Sedef Sebüktekin – Kayboluyorum

5. Can Bonomo – Bardak Taşıyor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nilipek. – Gözleri Aşka Gülen

7. Sena Şener – Sevmemeliyiz

8. Can Güngör – Yalnız Ölmek

9. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir

10. Manuş Baba – Eteği Belinde

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ceylan Ertem – El Adamı

12. Cem Karaca – Deniz Üstü Köpürür

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın