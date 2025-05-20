Spotify’da Değil, Kalbimizde Trend Olan 12 Şarkı
Bazen bir şarkı denk gelir… Ne listelerde görmüşüzdür daha önce, ne de bir arkadaşımız paylaşmıştır. Ama bir şekilde gelir, bulur bizi. Belki YouTube’un öneri köşesinden, belki bir dizinin son sahnesinden, belki de radyoda yanlışlıkla basılmış bir tuştan... O an içimizden bir şey kıpırdar. İşte o şarkı, artık sadece bir şarkı değildir. Bir hatıra olur, bir duyguya ses olur.
Belki bir tanesi sana da bir şeyi hatırlatır. Hazırsan başlıyoruz… ama lütfen, kulaklığını tak. Bu liste, sessizce dinlenir.
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1. Cihan Mürtezaoğlu – Bitsin Bu Delilik
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2. Jehan Barbur - Seni Seviyorum
3. Hedonutopia - Kördüğüm
4. Sedef Sebüktekin – Kayboluyorum
5. Can Bonomo – Bardak Taşıyor
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6. Nilipek. – Gözleri Aşka Gülen
7. Sena Şener – Sevmemeliyiz
8. Can Güngör – Yalnız Ölmek
9. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir
10. Manuş Baba – Eteği Belinde
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11. Ceylan Ertem – El Adamı
12. Cem Karaca – Deniz Üstü Köpürür
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