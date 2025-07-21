SPF 101: Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Güneş kremleri artık sadece plaj çantalarının vazgeçilmezi değil, günlük cilt bakımının da önemli bir unsuru. Ama iş SPF seçmeye gelince “30 mu yeterli, 50 mi daha güvenli?” “Tazelemek gerekir mi?” gibi sorular zihnimizi fena karıştırıyor. Endişelenmeyin! SPF 101 dersine hoş geldiniz. 😍
Bu içerikte güneş koruyucularla ilgili bilinmeyenleri, ambalaj üzerindeki terimleri ve doğru ürünü nasıl seçeceğinizi anlatıyoruz. Haydi başlayalım. 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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