SPF 101: Güneş Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Güneş kremleri artık sadece plaj çantalarının vazgeçilmezi değil, günlük cilt bakımının da önemli bir unsuru. Ama iş SPF seçmeye gelince “30 mu yeterli, 50 mi daha güvenli?” “Tazelemek gerekir mi?” gibi sorular zihnimizi fena karıştırıyor. Endişelenmeyin! SPF 101 dersine hoş geldiniz. 😍

Bu içerikte güneş koruyucularla ilgili bilinmeyenleri, ambalaj üzerindeki terimleri ve doğru ürünü nasıl seçeceğinizi anlatıyoruz. Haydi başlayalım. 👇