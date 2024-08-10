Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kayıp İlanı: 16 Yaşında, Bebeği de Var!

Eskişehir'de kaybolan 16 yaşındaki Sudenur Yiğit'in şehrin çeşitli yerlerine asılan kayıp ilanı sosyal medyada gündem oldu. Kayıp ilanının bu kadar fazla konuşulmasının sebebi 16 yaşında olduğu belirtilen Sudenur’un 1 yaşında bir de bebeğinin olması!