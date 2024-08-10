Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kayıp İlanı: 16 Yaşında, Bebeği de Var!
Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kayıp İlanı: 16 Yaşında, Bebeği de Var!
Eskişehir'de kaybolan 16 yaşındaki Sudenur Yiğit'in şehrin çeşitli yerlerine asılan kayıp ilanı sosyal medyada gündem oldu. Kayıp ilanının bu kadar fazla konuşulmasının sebebi 16 yaşında olduğu belirtilen Sudenur’un 1 yaşında bir de bebeğinin olması!
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16 yaşındaki Sudenur Yiğit'ten 19 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Yakınları küçük kızı bulmak için Eskişehir'de birçok noktaya ilan yapıştırdı.
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16 yaşındaki kızın 1 yaşında bebeği olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
İşte o tepkilerden bazıları:
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