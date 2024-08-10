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Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kayıp İlanı: 16 Yaşında, Bebeği de Var!

Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Kayıp İlanı: 16 Yaşında, Bebeği de Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.08.2024 - 17:24

Eskişehir'de kaybolan 16 yaşındaki Sudenur Yiğit'in şehrin çeşitli yerlerine asılan kayıp ilanı sosyal medyada gündem oldu. Kayıp ilanının bu kadar fazla konuşulmasının sebebi 16 yaşında olduğu belirtilen Sudenur’un 1 yaşında bir de bebeğinin olması!

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16 yaşındaki Sudenur Yiğit'ten 19 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Yakınları küçük kızı bulmak için Eskişehir'de birçok noktaya ilan yapıştırdı.

16 yaşındaki Sudenur Yiğit'ten 19 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Yakınları küçük kızı bulmak için Eskişehir'de birçok noktaya ilan yapıştırdı.

Sudenur Yiğit'in kayıp ilanında kızla ilgili bazı bilgilere yer verildi. 

İlanda, '19.07.2024 tarihinde evinden çıkarak ayrıldı. 16 yaşında, sol elinin üzerinde BEDEL yazılı dövmesi vardır. Kızıl saçlı, yeşil gözlü. 1 yaşında ufak bebeği vardır. Görenlerin polisi araması rica olunur' ifadelerine yer verildi.

16 yaşındaki kızın 1 yaşında bebeği olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

16 yaşındaki kızın 1 yaşında bebeği olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
twitter.com

İşte o tepkilerden bazıları:

İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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