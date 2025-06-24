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Sosyal Hayatı Yeniden Şekillendiren Telefonsuz Bölgeler

etiket Sosyal Hayatı Yeniden Şekillendiren Telefonsuz Bölgeler

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Onedio Arena - yazio
24.06.2025 - 12:02

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nın (TETZ 2025) bu seneki temel motifi olan ‘Yapay Zeka ve Eğitim ‘ geleceğimiz için oldukça mühim konu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen bu zirveye fütürist ve OpenAl’nin eski GTM Başkanı Zack Kaas konuşmacı olarak katıldı.

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Zack Kaas konuşmasına "Telefonlarınızı kaldırınız" diyerek başlangıç yaptı.

Zack Kaas konuşmasına "Telefonlarınızı kaldırınız" diyerek başlangıç yaptı.

Telefonların beyne zarar verdiğini, ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi. İnsanların cihazlarıyla daha az vakit geçirerek, ilişki kurabilme kabiliyetlerini geliştirmesini şiddetle tavsiye etti.  Bir arada olmak için çaba göstermemiz gerekliliği üzerinde durdu. 

Zirveye katılan eğitimcilere önemli birçok tavsiyede bulundu. Çocuklarımıza kritik olan bu konuyu anlatmamızın oldukça önem teşkil ettiğinin vurgusunu yaptı. Biz katılımcıların da zihninde eminim ki bunu nasıl yapacağımız sorusu belirmiştir. Öğrencilerimin ekran sürelerini biliyorum. Kendilerini ekrandan uzak tutmada zorluk yaşıyorlar. Sene boyunca en büyük meselelerimizden biri olmuştu telefon bağımlılığı. 

İngiltere’de teknolojik cihazlara bağımlılığın artması üzerine öğrencilerle anlaşma yapılarak 21 gün boyunca cihazları alınmış. İlk günlerde öğrenciler krize girmiş, lakin ilerleyen günlerde sosyallikleri artmış, arkadaşlık bağları kuvvetlenmiş ve akademik başarılarında artış olduğu gözlenmiş.

Türkiye’de neler yapılabilir?

Türkiye’de neler yapılabilir?

Akla ilk gelen fikir telefonsuz bölgeler oluşturmak. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum.

Bu tür bölgelerin oluşturulabilmesi için bazı öneriler:

  • Belirli alanların oluşturulması: Kamuya açık alanlarda, parklar, plajlar veya kafe gibi mekanlarda, ‘telefonsuz zona’ olarak belirlenen bölgeler oluşturulabilir. Bu alanlarda telefon kullanımına sınırlamalar getirilebilir. 

  • Uyarı işaretleri ve bilgi panolarının yapılması: Telefonsuz bölgelerin sınırları net bir şekilde belirtilmeli. Kullanıcıları bilinçlendirmek amacıyla, bu alanların neden oluşturulduğuna dair bilgilendirici işaretler ve ilgi çekici panolar yerleştirilebilir. 

  • Etkinlikler düzenleme: Telefonsuz bölgelerde etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenebilir. Bu tür etkinliklere katılımcıların telefonları bırakmaları teşvik edilebilir, böylece insanlar birbirleriyle daha fazla etkileşime girebilir

  • Alternatif faaliyetler sunulması: Telefonsuz bölgelerde kitap okumak, oyun oynamak, doğa yürüyüşleri, karaoke partileri gibi alternatif aktiviteler düzenlenebilir. Bu, insanların telefon kullanmadıkları zamanlarda nasıl eğlenceli vakit geçirebileceklerini  gösterebilir.

  • Yönetim ve iş birlikleri: Telefonsuz bölgelerin oluşturulmasında merkezi ve yerel yönetimlerin desteği  daha etkili olabilir. Belediyeler, bölgesel kuruluşlar bu alanların oluşturulmasına yönelik iş birlikleri geliştirebilirler.

Telefonsuz bölgeler, dijital bağımlılığın sebep olduğu menfi etkileri azaltırken, insanların birbiriyle bağlantı kurma fırsatlarını arttırabilir. Bu tür uygulamalar, toplumların sosyal etkileşimini yeniden canlandırmak ve kuvvetlendirmek için gereken mühim adımlardır. Gerçek ilişkilerin inşa edilmesine olanak tanıyabilir. 

                                                                                                      Züleyha Ekici

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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