Sosyal Hayatı Yeniden Şekillendiren Telefonsuz Bölgeler

Telefonların beyne zarar verdiğini, ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi. İnsanların cihazlarıyla daha az vakit geçirerek, ilişki kurabilme kabiliyetlerini geliştirmesini şiddetle tavsiye etti. Bir arada olmak için çaba göstermemiz gerekliliği üzerinde durdu.

Zirveye katılan eğitimcilere önemli birçok tavsiyede bulundu. Çocuklarımıza kritik olan bu konuyu anlatmamızın oldukça önem teşkil ettiğinin vurgusunu yaptı. Biz katılımcıların da zihninde eminim ki bunu nasıl yapacağımız sorusu belirmiştir. Öğrencilerimin ekran sürelerini biliyorum. Kendilerini ekrandan uzak tutmada zorluk yaşıyorlar. Sene boyunca en büyük meselelerimizden biri olmuştu telefon bağımlılığı.

İngiltere’de teknolojik cihazlara bağımlılığın artması üzerine öğrencilerle anlaşma yapılarak 21 gün boyunca cihazları alınmış. İlk günlerde öğrenciler krize girmiş, lakin ilerleyen günlerde sosyallikleri artmış, arkadaşlık bağları kuvvetlenmiş ve akademik başarılarında artış olduğu gözlenmiş.