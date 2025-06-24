Sosyal Hayatı Yeniden Şekillendiren Telefonsuz Bölgeler

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Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nın (TETZ 2025) bu seneki temel motifi olan ‘Yapay Zeka ve Eğitim ‘ geleceğimiz için oldukça mühim konu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen bu zirveye fütürist ve OpenAl’nin eski GTM Başkanı Zack Kaas konuşmacı olarak katıldı.
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Zack Kaas konuşmasına "Telefonlarınızı kaldırınız" diyerek başlangıç yaptı.
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