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Sonbaharda Yapraklar Düşerken Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Sonbaharda Yapraklar Düşerken Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 21:25

En romantik mevsimlerden biri değil midir sonbahar? Peki ya arkasına güzel bir şarkı gitmez mi?

Hazırsan bu testte o şarkıyı söylüyoruz!

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1. Bir hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?

2. Yeniliklere açık biri olduğunu söyleyebilir misin?

3. Senin için güzel bir sonbahar nasıl geçer?

4. Sabah rutinin var mı?

5. Günde kaç saat uyuyorsun?

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6. Sonbahar senin için ne demek?

7. Sonbahar yaprakları altında yürüyüş yapmayı sever misin?

8. Son olarak geceleri yatmadan önce bir şeyleri çok düşünür müsün?

Yaprağın Kaderi

Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da

Sahte Sonbahar

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