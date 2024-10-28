Sonbaharda Yapraklar Düşerken Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Sonbaharda Yapraklar Düşerken Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
En romantik mevsimlerden biri değil midir sonbahar? Peki ya arkasına güzel bir şarkı gitmez mi?
Hazırsan bu testte o şarkıyı söylüyoruz!
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1. Bir hafta sonunu nasıl geçirmeyi tercih edersin?
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2. Yeniliklere açık biri olduğunu söyleyebilir misin?
3. Senin için güzel bir sonbahar nasıl geçer?
4. Sabah rutinin var mı?
5. Günde kaç saat uyuyorsun?
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