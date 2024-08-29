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Son Pişmanlık Neye Yarar: En Çok Boşanan Burçlar Belli Oldu!

Son Pişmanlık Neye Yarar: En Çok Boşanan Burçlar Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.08.2024 - 14:32

Evlilik zor müessese. Sadece aşkla bir ömür geçmiyor maalesef. Bazı burçlar, aşkı doyasıya yaşasa da söz konusu ciddi ilişki olduğunda geride duruyor. Peki hangi burçların evlilikten uzak durduğunu biliyor musunuz? Daha doğrusu, iyi bir evlilik için uzak durulması gereken burçları?

İşte en çok boşanan burçlar!

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İlişkilerde, evlilikte burçların uyumu olmazsa olmaz.

İlişkilerde, evlilikte burçların uyumu olmazsa olmaz.

Kimi burç romantiktir, kimisinin ise hiç o taraklarda bezi yoktur. İlişkide önemli olan dengeyi bulmaktır. Söz konusu evlilik olunca da hangi burçların uyumlu olduğu daha çok önem kazanıyor. 

Hangi burçların daha çok boşandığı da evlenecekler tarafından merak ediliyor.

İşte astrolojiye göre en çok boşanan burçlar! 👇🏻

1. Kova

1. Kova

En az evlenme olasılığı olan burçlar Kovalardır. Kovalar, bağlanmaktan korkar, özgürlüğü sever. Sürekli macera peşinde koşan Kovalar, herhangi bir insana, eve, yuvaya bağlı kalmak istemez. Açık konuşmak gerekirse, geleneksel evlilik tarzı ve tek eşlilik, kovalar için uygun değildir.

Kovalar, partnerlerini kıskanmaz. Kendileri de kıskançlığa gelemez. Kendi kişisel alanlarına müdahale edilmesinden hiç hoşlanmaz. Aşk hayatlarında, geleneksel rollere de karşı çıkar, yenilik peşinde koşarlar.

2. İkizler

2. İkizler

İkizler burcunun karşısındaki kişiye bağlanması çok zordur. Bu sebeple çoğunlukla kalpsiz olarak nitelendirilirler. İkizler çabuk aşık olur, çabuk soğur. Aşık olduğu kişiyle bir evlilik kararı alabilir, ona bağlandığını düşünebilir. Fakat İkizler, karşısındaki insana hiçbir zaman tam olarak güvenmez. 

Eğer İkizler evliliğini kafasında bitirmişse, ilişkiye daha fazla zaman ayırmanın gereksiz olduğunu düşünüyorsa onu bu kararından kimse vazgeçiremez. İkizler, ilişkiyi bitirme planlarını ise kimseye söylemez. Bir bakmışsınız, boşanmışsınız!

3. Koç

3. Koç

Koç burcu sevgiye çok önem verir. İlişkilerinde oldukça kıskançtır. Partnerinin yanında deyim yerindeyse karşı cinsten kuş bile uçmasını istemez. Fakat oklar kendilerine döndüğünde durum değişir. Koç burcu, ilgiden çok hoşlanır. Dolayısıyla ilişkide olsa dahi kendisine kur yapacak insanlar olmasını sorun etmez.

Koç burçları ayrıca özgürlük konusunda da hassastır. Kendilerinden asla taviz vermezler. Eğer Koç burcunun damarına basacak olursanız sizi silmesi an meselesidir. Kendinizi kapı önünde bulabilirsiniz.

4. Balık

4. Balık

Balık burçları sakin yapısının altında oldukça duygusal bir ruh taşır. Karşısındaki insana huzur verse de çok mutlu olduğu bir anda hüzünlenmesi an meselesidir. Balık burçlarını anlamak çok zordur. Duygulara çok önem verir, her zaman kendisini anlayan birisi olmasını diler. 

Balık burcu partnerine nasıl davranırsa onun da aynı şekilde davranmasını ister. Sevgi görmek, her daim el üstünde tutulmak ister. Eğer Balık burcu evlilikte yeterince değerli hissetmez, yıllar geçtikçe sevginin azaldığını hissederse ayrılma kararı alır.

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5. Aslan

5. Aslan

Aslanların en değer verdiği şey sadakattir. Bir Aslanın güvenini sarstığınız anda kendinizi kapı önünde bulabilirsiniz. Eğlenmeyi ve yeni deneyimleri seven Aslan burcunun ayakları ise her zaman yere basmalıdır. İlişkinin nereye gittiğini görmeli, partneriyle arasında hiçbir belirsizlik yaşamamalıdır.

Aslanın affedici olmasını beklemek ise büyük bir hatadır. Yoğun duyguları olan Aslan, kendisine yanlış yapan birini çok aşık olsa dahi tek kalemde siler.

6. Akrep

6. Akrep

Akrepler oldukça gizemli kişilerdir. Partnerlerinin kendilerine bağlı olmasını isterler. Partnerlerine kısıtlama getirirler. Aşklarını ve cinselliklerini doyasıya yaşamak isteyen akrepler, yasak dinlemezler. Partnerlerinin de kendilerine ayak uydurmasını ve çılgın olmasını isterler.

Akreplerle uzun bir ömür sürmek için son derece sabırlı olmak gerekir. Eğer Akrep, ilişkide ilk tercih olmadığını hisseder veya partnerinin kendisine ayak uydurmadığını hissederse o ilişkiden vazgeçer.

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