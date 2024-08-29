Son Pişmanlık Neye Yarar: En Çok Boşanan Burçlar Belli Oldu!
Son Pişmanlık Neye Yarar: En Çok Boşanan Burçlar Belli Oldu!
Evlilik zor müessese. Sadece aşkla bir ömür geçmiyor maalesef. Bazı burçlar, aşkı doyasıya yaşasa da söz konusu ciddi ilişki olduğunda geride duruyor. Peki hangi burçların evlilikten uzak durduğunu biliyor musunuz? Daha doğrusu, iyi bir evlilik için uzak durulması gereken burçları?
İşte en çok boşanan burçlar!
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İlişkilerde, evlilikte burçların uyumu olmazsa olmaz.
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1. Kova
2. İkizler
3. Koç
4. Balık
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5. Aslan
6. Akrep
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