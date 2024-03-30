Son İlişkini En iyi Anlatan O Şarkı Hangisi?
Son İlişkini En iyi Anlatan O Şarkı Hangisi?
Müzik birçok şeyi en iyi biçimde ifade eden şeydir...
Peki ya senin son aşkını en iyi biçimde ifade edecek o şarkı hangisi?
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1. Eski sevgilinin ismini veya yüzünü ne sıklıkla düşünüyorsun?
2. Hangi müzik türü sana daha fazla hitap ediyor?
3. Şu anki ilişki durumunu öğrenmek istesek?
4. Eski sevgilininin sosyal medya hesaplarını takip ediyor veya onunla iletişim kuruyor musun?
5. İlişkinizin sona erdiği anları hatırlamak hala seni üzüyor mu?
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6. Eski sevgilinin senin için anlamlı olduğu anıları saklıyor musun?
7. Eski sevgilinle yaşadığın kötü anları daha fazla mı hatırlıyorsun?
8. Eski sevgilinle tekrar iletişime geçmeyi düşünüyor musun?
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