Sokak Röportajları ile Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı
Sokak Röportajları ile Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı
Yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Az önce evine polis memuru arkadaslar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum” dedi.
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İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık da gözaltına alındı.
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Arif Kocabıyık'ın açıklaması 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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