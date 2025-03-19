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Sokak Röportajları ile Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

Sokak Röportajları ile Tanınan İlave TV Muhabiri Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 12:05

Yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Az önce evine polis memuru arkadaslar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum” dedi.

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İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık da gözaltına alındı.

İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık da gözaltına alındı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Az önce evine polis memuru arkadaslar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum..' ifadelerini kullandı.

Arif Kocabıyık'ın açıklaması 👇

Arif Kocabıyık'ın açıklaması 👇
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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