Sokak Dansının En İyileri Sahnede: Red Bull Dance Your Style Geri Dönüyor!

Sokak dansının en özgür ve heyecanlı yarışması Red Bull Dance Your Style, dans tutkunlarını sahneye davet ediyor. İzleyicinin jüri koltuğunda oturduğu, müziğin ve doğaçlamanın gücüne dayalı yarışma, bu yıl da dansın en iyilerini belirlemeye hazırlanıyor.

Kazananların izleyici oylarıyla belirleneceği yarışmada elemeler 15 Haziran’da İzmir'de, 22 Haziran’da Ankara'da ve 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek. Sokak dansının farklı türlerinde ustalaşmış dansçılar, doğaçlama performanslar sergileyecek.