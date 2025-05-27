Sokak Dansının En İyileri Sahnede: Red Bull Dance Your Style Geri Dönüyor!
Türkiye’nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style tüm heyecanıyla geri dönüyor. Red Bull Dance Your Style’ın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak.
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Dünya Finali Los Angeles'ta Yapılacak
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