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ŞOK'a El Blender Seti Geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a El Blender Seti Geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.10.2026 - 12:56
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ŞOK 7 - 13 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Emsan Master Çok Amaçlı Mutfak Robotu 2499 TL

Emsan Master Çok Amaçlı Mutfak Robotu 2499 TL

  • Arzum Lusso El Blender Seti AR1131 1.999 TL

  • Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi AR3144 2.299 TL

  • Altus AL 606 SG Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL

  • Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.999 TL

  • Fakir Lungo 2 Si 1 Arada Dikey Süpürge AR4096 1.799 TL

  • Piranha Futbol Topu Figürlü Hoparlör 499 TL

  • Piranha Futbol & Basketbol Topu Figürlü Tws Kulaklık 499 TL

  • Piranha Figürlü Bluetooth Hoparlör 499 TL

  • Trax Kids Ördek Figürlü Hoparlör 499 TL

  • Led Karaoke Mikrofon Kidmic 08 599 TL

  • Torima Ayı Figürlü Telefon Tutucu 299 TL

  • Torima Nostaljik Oyun Konsolu Tetris Gc-03 100 TL

Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL

Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL

  • Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL

  • Pufu Toys Pelüş Dinozor 100 cm 999 TL

  • Pufu Toys Pelüş Rakun / Tavşan 120 cm 1.390 TL

  • Gokidy Müzikli Vantuzlu Direksiyon 250 TL

  • Gokidy Sesli Konuşan Eğitim Kartları 399 TL

  • Gokidy Desenli Soft Top 3'lü 100 TL

  • Gokidy Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL

  • Fisher-Price Thomas ve Arkadaşları Tren Seti 999 TL

  • Fisher-Price Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 599 TL

  • Hafıza Oyunu 199 TL

  • View Master Aktivite Oyuncağı 599 TL

  • Fisher-Price Eğitici Tablet 999 TL

  • Eşleştirme Oyunu 175 TL

  • Bu Neyin Gölgesi Kitap Çeşitleri 175 TL

  • ToysUP İlk Adım Arabam 599 TL

  • Pilsan Kovalı Midi Bloklar 49 Parça 350 TL

  • Pilsan Smart Bultak Araba 250 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 1:64 599 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 1:64 599 TL

  • Gokidy Yarış Motoru 399 TL

  • Gokidy Sesli Işıklı Mikrofon 199 TL

  • Gokidy Yazı Tahtası 250 TL

  • Gokidy Çek Bırak Metal Araba 1:36 175 TL

  • Gokidy Sürtmeli Mini Araçlar 4'lü Set 175 TL

  • Disney Princess Parti Bebekleri 499 TL

  • Barbie Astronot Seti 799 TL

  • ZOE Lisanslı Dev Puzzle 50 Parça 150 TL

  • Hot Wheels Beşli Araba Seti 599 TL

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 1:70 100 TL

  • Matchbox Tekli Arabalar 1:64 129 TL

  • Hot Wheels Helikopter 150 TL

  • Hot Wheels Formula Taşıyıcı Tır 399 TL

  • Roza Ağlayan Bebek 30 cm 599 TL

  • Roza Küvetli Bebek 21 cm 399 TL

  • Roza Masal Anlatır Kırmızı Başlıklı Kız 40 cm 599 TL

  • Roza Alnını Islatan Bebek 35 cm 699 TL

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OiOi Silikon Bebek Önlük 350 TL

OiOi Silikon Bebek Önlük 350 TL

  • OiOi Silikon Renkli Pipet 10'lu 150 TL

  • Keramika Desenli Kupa 300 ml 125 TL

  • Wee Baby Püre Kaşığı 100 TL

  • Wee Baby Kapaklı Mama Tabağı 175 TL

  • Cam Figür Kapaklı Desenli Şişe 1 L 100 TL

  • Pipetli Cam Şişe 250 ml 75 TL

  • Tritan Meyve Rendesi 100 TL

  • Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 299 TL

  • Ahşap Ayarlanabilir Ayna 199 TL

  • Pipetli Figürlü Bardak 600 ml 125 TL

  • Kapaklı Müsli & Yemek Taşıma Kabı 600 ml 75 TL

  • Kapaklı Saklama Kabı Seti 4'lü 200 ml 125 TL

  • Plastik Çocuk Askısı 6'lı 75 TL

  • Baskılı Kapaklı Kutu 18 L 225 TL

  • Vakumlu Bebek Banyo & Mama Oturağı 350 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 350 TL

  • Katlanır Su Kovası 12 L 199 TL

  • Bebek Basamağı 250 TL

  • Kulplu Klozet Adaptörü 125 TL

  • Dinarsu Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 90x110 cm 299 TL

  • Çocuk Havlu Külotlu Çorap 75 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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