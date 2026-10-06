ŞOK'a El Blender Seti Geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 7 - 13 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Haftanın Fırsatları
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Emsan Master Çok Amaçlı Mutfak Robotu 2499 TL
Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL
Gokidy Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 1:64 599 TL
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OiOi Silikon Bebek Önlük 350 TL
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