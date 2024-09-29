Sizi Oturduğunuz Yerden Bambaşka Diyarlara Götürecek Kampanyalı Filtre Kahve Çeşitleri

Aromatik bir kahve çeşidi olan Bio Athiopien, %100 Arabica kahve çekirdekleri içeriyor. Kahvenin anavatanından gelen narin çiçek keyfini sürmek için bu kahve kaçmaz. Bu kahvenin yoğunluk seviyesi ise 3.

279 TL olan filtre kahveyi bir kere içince bir daha vazgeçemeyeceksiniz!

Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve