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Sizi Oturduğunuz Yerden Bambaşka Diyarlara Götürecek Kampanyalı Filtre Kahve Çeşitleri

etiket Sizi Oturduğunuz Yerden Bambaşka Diyarlara Götürecek Kampanyalı Filtre Kahve Çeşitleri

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 16:31

Filtre kahve sizin için bir yaşam tarzıysa o zaman bu kampanyayı inceleyin deriz. Bu kampanya sayesinde en sevdiğiniz filtre kahve çeşitlerini indirimli fiyattan stok yapabilirsiniz. Gelin bu filtre kahveler neler birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

250 gramlık paketle gelen filtre kahve yoğun tat sevenlere özel. Öğütülmüş filtre kahvenin %20'si Tchibo Arabica, %80'i ise Tchibo Robusta çekirdeklerinden oluşuyor. Bu kahveyikahve makinesi, French Press ya da moka pot ile kullanmanız mümkün. Tchibo kahvenin yoğunluk seviyesi 5.

119 TL olan filtre kahveyi seviyorsanız stok yapabilirsiniz.

Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo İndirim Günleri

Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

Daha yumuşak içimli bir kahve arıyorsanız tercihiniz bu olabilir. Bu kahve %100 Tchibo Arabica çekirdekleri öğütülerek yapılmış. 250 gram vakumlu pakette gelen kahvenin yoğunluk seviyesi 3. Filtre kahve makineniz varsa onla ya da French Press ile kullanmanız mümkün. Privat Kaffee filtre kahve pişerken eve mis gibi kahve kokusu yayılacak.

Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

Yumuşak içimli kahve çeşitlerinden olan Barista Classic, ağır ağır kavrulduğu için çok lezzetli. Aromayı daha iyi korumak için kahveler yavaş ve düşük sıcaklıkta kavruluyor. Bu kahveyi ister kahve makinesi ister French Press ister mocha pot ile kullanabilirsiniz. Bu kahvenin yoğunluk seviyesi 3.

Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

%100 Tchibo Arabica çekirdeklerinden oluşan filtre kahve çiçeksi, siyah frenk üzümü notalı. Vakumlu paketle gelen filtre kahvenin yoğun ve zengin bir aroması var. African Blue kahvenin yoğunluk seviyesi 5. Sabah kahvenizin lezzet dolu olmasını istiyorsanız African Blue öğütülmüş filtre kahveyi deneyebilirsiniz.

Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

Çok yumuşak içimi olan Brazil Mild, yumuşak kahve sevenler için ideal. %100 Tchibo Arabica çekirdeklerinden olan filtre kahve, 250 gram vakumlu pakette geliyor. Size unutulmaz bir kahve keyfi yaşatacak Brazil Mild'in yumuşak fındık aroması var. Bu kahvenin yoğunluk seviyesi 2.

249 TL olan filtre kahveyi merak ediyorsanız deneyin deriz!

Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

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Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

Aromatik bir kahve çeşidi olan Bio Athiopien, %100 Arabica kahve çekirdekleri içeriyor. Kahvenin anavatanından gelen narin çiçek keyfini sürmek için bu kahve kaçmaz. Bu kahvenin yoğunluk seviyesi ise 3.

279 TL olan filtre kahveyi bir kere içince bir daha vazgeçemeyeceksiniz!

Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

Daha yoğun kahveler arıyorsanız Barista Intense sizin sevebileceğiniz bir kahve olabilir. Ağır ağır kavrulan çekirdekler çok daha yoğun bir lezzet ortaya çıkarıyor. Bu çeşit kahve de French Press, filtre kahve makine ve mocha pot için uygun. Güney Amerika'dan gelen %100 Arabica kahvesi içeren Barista Intense, denemeye değer bir kahve!

Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

Kafeinsiz kahve içiyorsanız almanız gereken filtre kahve bu. 250 gramlık paketle gelen Exclusive Decaf, Kolombiya çekirdekleriyle hazırlanmış. Kafeinden arındırılan filtre kahveyi French press ya da kahve makinesiyle kullanmak mümkün. Dolgun aromalı kafeinsiz kahve arayanlar bu kahveyi denesin deriz!

Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

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