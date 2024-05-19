Sizi Çok İyi Anlıyoruz: ‘Su İçsem Yarıyor’ Diyenlerin Günlük Rutinine Katması Gereken 12 Şey
Sizi Çok İyi Anlıyoruz: ‘Su İçsem Yarıyor’ Diyenlerin Günlük Rutinine Katması Gereken 12 Şey
Sen de ‘Su içsem yarıyor!’ diyenlerdensen günlük rutinine katabileceğin birkaç tüyo verdik. Hazırsan, içeriğe geçelim!
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1. Erken uyanma alışkanlığı edin.
2. Meditasyon yap.
3. Sağlıklı kahvaltı seçeneklerine yönel.
4. Su içmeyi unutma!
5. Doğa yürüyüşleri ve egzersiz yap.
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6. Kısa ve uzun vadeli hedefler koy ve haftalık değerlendirmeler yap.
7. Sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye özen göster.
8. Sosyal etkileşimden kaçma!
9. Küçük şeyler için teşekkür et.
10. Güneş ışığıyla moral depola!
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