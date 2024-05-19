Sizi Çok İyi Anlıyoruz: ‘Su İçsem Yarıyor’ Diyenlerin Günlük Rutinine Katması Gereken 12 Şey

Kendine kısa ve uzun vadeli hedefler koy. Hatta bunlardan bağımsız olarak her gün küçük hedefler belirle ve bunları uygula. Örneğin 10 sayfa kitap okumak ya da 20 dakika spor yapmak gibi seni mutlu edecek aktiviteler olabilir. Sonra da o günün akşamında ya da haftada bir neler yaptığını değerlendir. Bu sayede daha organize ve motive olabilirsin!