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Size Şef Olmanın Sırlarını Veriyoruz: Mutfağınızı Profesyonel Seviyeye Taşıyacak 10 İpucu

etiket Size Şef Olmanın Sırlarını Veriyoruz: Mutfağınızı Profesyonel Seviyeye Taşıyacak 10 İpucu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 19:01

Şef nasıl olunur bilmiyorsanız size profesyonel bir şef olmanızı sağlayacak tüyoları verdik. Bu tüyoları merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Mutfakta sizi profesyonel yapacak en önemli şey bıçaklar!

Mutfakta sizi profesyonel hale getirecek en önemli ekipman tabii ki bıçaklar. Ne kadar keskin bıçak kullanırsanız o kadar iyi yemek yapabilirsiniz. Profesyonel şeflere bakınca hepsinin vazgeçemedikleri bir bıçağı olduğunu görmüşsünüzdür. Mutfakta en çok doğrama ve dilimleme yapıldığı düşünülürse bıçakların önemini anlamış oluruz herhalde!

2. İyi bir şef olmak demek malzemeleri önceden hazırlamak demek.

Mis En Place, en basit anlatımıyla yemek yapmadan önce tüm malzemelerin ayarlanması anlamına geliyor. Profesyonel şefler pişirme işlemine başlamadan önce tüm malzemelerini tezgahta hazırlarlar. Bunun birçok avantajı var elbette. Bu sayede malzemeleri unutmazsınız ve yemek hazırlama süreci de kolaylaşır. Eğer siz de mutfaktaki aşçılık seviyenizi profesyonel bir seviyeye taşımak istiyorsanız bu tüyoyu dikkate alın deriz!

3. Doğru pişirme tekniklerini mutlaka öğrenmelisiniz.

Bir yemeği pişirirken en önemlisi nasıl pişirilmesi gerektiğini bilmek. Eğer doğru pişirme tekniğini bilmiyorsanız bu yemeğin lezzetini bile etkileyecektir. O yüzden mutfakta iyi bir şef olmak istiyorsanız doğru pişirme tekniklerini öğrenmeniz gerekiyor. Her yemeğin en doğru pişme tekniklerini öğrenerek ve bunları uygulayarak kendi mutfağınızda iyi bir şef olabilirsiniz.

4. İyi bir şefin sırrı elbette taze ve kaliteli malzemeler kullanmak.

İyi yemek yapmak için yukarıda saydıklarımız gerekli evet ama bunların ötesinde bir de taze ürünler kullanmak gerekiyor. Yani yukarıda söylediklerimizi sıkı şekilde uygulasanız bile malzemeleriniz taze ve kaliteli değilse yemeğiniz istediğiniz gibi olmayabilir. Yani profesyonel bir aşçı olmanın yolu kaliteli malzeme kullanmaktan da geçiyor.

5. Mutfakta termometre kullanmayı ihmal etmeyin!

Profesyonel mutfaklarda ekipmanlar çok önemlidir. Bu ekipmanlardan biri de termometre. Termometre olmayan mutfakta yemekleri doğru şekilde pişirmek mümkün değil. O yüzden iyi bir şef olmak istiyorsanız kendinize bir termometre almanız gerekiyor. Termometreyi et yemeklerinden balıklara kadar her şeyde kullanmanız mümkün. Bu sayede tariflerinizin çiğ kalmasını ya da fazla pişmesini engelleyerek ideal derecede pişmesini sağlayabilirsiniz.

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6. Mutfakta iyi bir şef olmanın yolu baharatları iyi ayarlamaktan geçiyor.

Tuz ve baharatlar yemeği lezzetli yapan en önemli unsurlar. Eğer bunları doğru şekilde kullanamazsanız yemeğinizin lezzetli olması mümkün değil. Profesyonel bir şef olmak istiyorsanız tuz ve baharatları ayarlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu dengeyi doğru ayarlayabildiğiniz zaman iyi bir şef olabilirsiniz.

7. Ee yemek yaptıktan sonra dinlendirmiyorsanız iyi bir şef olamazsınız!

Yemekleri dinlendirmek profesyonel mutfakların olmazsa olmazlarından. Dinlendirildiğinde yemekler çok daha lezzetli oluyor. Özellikle etler gibi ürünler pişirildikten sonra dinlendirilmeli. Bunun gibi küçük bir ipucu ile mutfakta çok lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

8. Mutfak demek aynı anda bir sürü iş yapmak demek!

Mutfakta iyi bir şef olmak için aynı anda bir sürü işi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü mutfakta her zaman bir işin yanında başka işler yapmanız gerekecektir. Bu yüzden profesyonel şeflerin hepsi aynı anda birden fazla iş yapabilmeleriyle bilinirler. Mesela mutfakta aynı anda yemek hazırlarken bir yandan da sosu yapmak gerekebilir.

9. Hiçbir şefin mutfağı dağınık olmaz!

Mutfak, şeflerin en çok vakit geçirdikleri yerlerden. Eğer burası yeterince düzgün olmazsa o zaman mutfakta iş yapmak imkansız hale gelir.  O yüzden mutfakta profesyonel olmak istiyorsanız mutfağınızda bir düzen kurmanız gerek. Mutfakta her şeyin bir yeri olmalı ve bu yerler asla karıştırılmamalıdır. Bu şekilde kurduğunuz mutfakta çalışmak çok daha kolay olacaktır.

10. Sunum her şefin bilmesi gereken bir şey!

İyi bir şef olmak için sunum bilmek şart. Yemeği ne kadar iyi yaparsanız yapın sunumunuz iyi değilse olmaz. O yüzden yemek becerileriniz kadar sunum becerilerinizi de geliştirmelisiniz. Profesyonel şeflerin hepsi sunumlara çok önem verir. Eğer mutfakta profesyonel olmak istiyorsanız hem sunuma hem de porsiyona dikkat etmelisiniz.

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