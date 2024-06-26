Sırtımızdan Bıçakları Çıkaralım... Aldatıldığını Öğrenenlerin Arkadaşı Olacak 12 Şarkı
Sırtımızdan Bıçakları Çıkaralım... Aldatıldığını Öğrenenlerin Arkadaşı Olacak 12 Şarkı
Aldatılmak kadar kötüsü olabilir mi? Her şeyin yalan olduğunu hissederiz ve bir daha birine nasıl güvenebileceğimizi düşünürüz kara kara. Eğer sen de yakın zamanda aldatıldıysan sana özel bir listemiz var...
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1. Model - Sen Ona Aşıksın
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2. Göksel - Aşkın Yalanmış
3. Yedinci Ev - Anlat Ona
4. Kalben - Yara
5. Sertab Erener - İyileşiyorum
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6. Tuğkan - Geber
7. Mavi Gri - Altüst Olmuşum
8. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin
9. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın
10. Bağzıları - Evleniyormuşsun Bugün
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