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Sırtımızdan Bıçakları Çıkaralım... Aldatıldığını Öğrenenlerin Arkadaşı Olacak 12 Şarkı

etiket Sırtımızdan Bıçakları Çıkaralım... Aldatıldığını Öğrenenlerin Arkadaşı Olacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 11:01

Aldatılmak kadar kötüsü olabilir mi? Her şeyin yalan olduğunu hissederiz ve bir daha birine nasıl güvenebileceğimizi düşünürüz kara kara. Eğer sen de yakın zamanda aldatıldıysan sana özel bir listemiz var...

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1. Model - Sen Ona Aşıksın

2. Göksel - Aşkın Yalanmış

3. Yedinci Ev - Anlat Ona

4. Kalben - Yara

5. Sertab Erener - İyileşiyorum

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6. Tuğkan - Geber

7. Mavi Gri - Altüst Olmuşum

8. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin

9. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın

10. Bağzıları - Evleniyormuşsun Bugün

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11. Kahraman Deniz - Son Durağın (Official Audio)

12. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

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