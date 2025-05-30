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Sinem Ünsal'ın Set Paylaşımından İrem Helvacıoğlu'nun Son Haline 30 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Sinem Ünsal'ın Set Paylaşımından İrem Helvacıoğlu'nun Son Haline 30 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Ece Seçkin

Ece Seçkin

Saadet Işıl Aksoy

Saadet Işıl Aksoy

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
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Melisa Döngel

Melisa Döngel

Ferit Kaya

Ferit Kaya

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Seda Bakan

Seda Bakan

Demet Özdemir

Demet Özdemir
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Atiye

Atiye

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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