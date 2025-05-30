Sinem Ünsal'ın Set Paylaşımından İrem Helvacıoğlu'nun Son Haline 30 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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İrem Helvacıoğlu
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Sinan Akçıl
Ece Seçkin
Saadet Işıl Aksoy
Özge Ulusoy
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Melisa Döngel
Ferit Kaya
Yasemin Şefkatli
Seda Bakan
Demet Özdemir
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Atiye
Merve Boluğur
Sinem Ünsal
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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