Sinem Kobal'ın Yan Yatmış Kardan Adamından Deren Talu'nun Sporuna 21 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Sinem Kobal'ın Yan Yatmış Kardan Adamından Deren Talu'nun Sporuna 21 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Özge Özacar
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2. Deren Talu
3. Sinem Kobal
4. Melisa Döngel
5. Merve Oflaz
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6. Sıla Türkoğlu
7. Mine Tugay
8. Boran Kuzum
9. Berfu Yenenler
10. Fahriye Evcen
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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