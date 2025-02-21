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Sinem Kobal'ın Yan Yatmış Kardan Adamından Deren Talu'nun Sporuna 21 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Sinem Kobal'ın Yan Yatmış Kardan Adamından Deren Talu'nun Sporuna 21 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.02.2025 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Özge Özacar

1. Özge Özacar

2. Deren Talu

2. Deren Talu

3. Sinem Kobal

3. Sinem Kobal

4. Melisa Döngel

4. Melisa Döngel

5. Merve Oflaz

5. Merve Oflaz
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6. Sıla Türkoğlu

6. Sıla Türkoğlu

7. Mine Tugay

7. Mine Tugay

8. Boran Kuzum

8. Boran Kuzum

9. Berfu Yenenler

9. Berfu Yenenler

10. Fahriye Evcen

10. Fahriye Evcen
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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