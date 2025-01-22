Sinan Ateş Davası: Olcay Kılavuz Dahil 22 Kişi Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi
Sinan Ateş Davası: Olcay Kılavuz Dahil 22 Kişi Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi
Sinan Ateş soruşturmasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in davasında Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ortak hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise azmettirici oldukları öne sürülmüştü. İsmi geçen 5 kişi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk davadan ayrı bir soruşturma açılarak yargılanan ve aralarında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
“Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı.”
“Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Dün; bir gün gelir adalet size de lazım olur dedik, gün geldi lazım oldu. Gördünüz değil mi işlerine gelmeyince size de aynı şekilde muamele ediliyormuş. Bu ... Devamını Gör
valla aslan gibi adamı kalleşçe öldürüp, iki tane el kadar çocuğu babasız bıraktılar. hiç sevmem ama ülkücülerin hakkını hukukunu savunmak yine ülkücü olmaya... Devamını Gör
ya ne olacağıdı