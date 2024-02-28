Şimdiye Kadar Piyasaya Sürülen ve Tedavülden Kaldırılan TL Banknotları

3 Ekim 1931 tarihinde Merkez Bankası, faaliyete geçmiş ve para basma yetkisine sahip olmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulduktan sonra Harf Devrimi'nden önce basılan eski yazılı banknotlar, yeni harfler ile basılmış yeni banknotlarla değiştirilmiştir. Latin alfabesi ile hazırlanmış yeni banknotlar, 9 farklı değerde ve 11 tertipten oluşmaktaydı. Bu emisyon grubu içinde yer alan 5 Türk Lirası tutarındaki banknot ülkenin ekonomik bağımsızlığını siyasi bağımsızlıkla güçlendirilmek amacıyla kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulan ilk banknot olma özelliği taşımaktadır.

İkinci Emisyon Grubu içinde hem Atatürk, hem de İnönü portreli banknotlar yer aldı.