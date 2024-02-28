Şimdiye Kadar Piyasaya Sürülen ve Tedavülden Kaldırılan TL Banknotları
Şimdiye Kadar Piyasaya Sürülen ve Tedavülden Kaldırılan TL Banknotları
Cumhuriyetimiz 100. yılını devirmişken tarihimize bu sefer de paramız üzerinden bir bakalım!
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Birinci Emisyon Grubu (1927-1939)
İkinci Emisyon Grubu (1937-1942)
Batan geminin paraları!
Üçüncü Emisyon Grubu (1942-1947)
Dördüncü Emisyon Grubu (1947-1948)
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Beşinci Emisyon Grubu (1952-1971)
Altıncı Emisyon Grubu (1966-1983)
Zaman değişse de ilginç hikayeler bitmiyor.
Yedinci Emisyon Grubu (1979-2006)
Sekizinci Emisyon Grubu (2005-2009)
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