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Sıcak Havalarda Temizlik Yaparken Dikkat Etmen Gereken 11 Şey

etiket Sıcak Havalarda Temizlik Yaparken Dikkat Etmen Gereken 11 Şey

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 12:01

Yaz geldi ama ev hala kış modundan çıkamadıysa iyi bir temizliğe ihtiyaç var demektir. Fakat bir sorun var, o da havaların insanı buharlaştıracak kadar sıcak olması... Peki, bu sıcak ve yapış yapış havalarda temizlik yaparken neye dikkat etmeli? İşte size kurtarıcı bilgiler: 😋

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1. Temizliğin saatini iyi ayarla!

Temizlik yapmanın saati elbette olmaz ama yazın kavurucu sıcağını düşününce öğle vakti temizlik yaparken sıcaktan buharlaşma ihtimalin oldukça yüksek! Özellikle öğleden önce sabah saatleri temizlik için idealdir. Öğleden sonra da ice latte'ni içerken keyfine bakarsın.

2. Dolapta her zaman "ilk yardım soğuk suyu" bulunsun...

Bu sıcak havalarda temizlik yapmak gerçekten hiç kolay değil. Özellikle de foşur foşur terlerken sanki maraton koşuyormuş gibi susuyoruz. Dilin damağına yapıştığı an soluğu buzdolabında alıyorsun ve hemen su ihtiyacını karşılıyorsun! Yoksa temizliğe erimiş bedenin devam etmek zorunda kalır.

3. Kıyafetlerin bunaltıcı olmasın!

Temizlik kombin tüyosu: Eski bir tişört, şort ve lastikli toka. Bu kombin seni temizlik yaparken çok rahat hissettirecek. Eğer bu sıcaklarda eşofmanlarla temizlik yapmaya kalkarsan, sıcaktan pişebilirsin ve o temizliğin sonu asla gelmez. Unutma ki, sıcakta temizlik yaparken aynı zamanda hayatta kalma savaşı vereceksin

4. Temizlik yaparken mutlaka rahat nefes almalısın.

Sıcak havada temizlik yaparken havaya yayılan deterjan kokusu, buhar, nem derken koltuğa nefessiz kalmış bir şekilde kendini atmamak için mutlaka pencereyi aç. Eğer varsa klima da çok daha iyi bir seçenek. Eğer evi havalandırmazsan  sıcakta temizlik asla çekilir bir iş değil!

5. Çamaşır suyunu güneşte bırakma!

Çamaşır suyu da en az senin kadar güneşi sevmiyor. Bu yüzden eğer güneşte bırakırsan kimyasal yapısı değişebilir ve bu da hem etkisini yitirmesine hem de sağlıksız bir hale dönüşmesine neden olur. Yani temizlik ürünlerinin de senin kadar güneşe karşı hassas olduğunu bilmelisin...

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6. Ev temizliğini bir günde bitirmeyi aklından bile geçirme...

Yani, her şey bu kadar zorluyken bir de iş yükünü bu kadar arttırırsan o temizliğin bitmesi asırlar sürer...  Tek bir günde salon, mutfak, banyo, camlar, yerler? Yazarken bile yorulduk bir de bu sıcakta imkansıza yakın. Temizlik planı yap ve her gün için kendine küçük işler belirle.

7. Molaların asla eksik olmasın.

Aralıksız saatlerce temizlik yapma devri kışta kaldı. Yazın temizlik pil ömrümüz çok daha az. Enerjini daha idareli kullanmak için sık sık kendine mola izni ver. Bir an önce bitirmek için uğraşsan da mola vermediğin sürece temizlik yaparken iyice yorulacaksın ve bütün işlerin yarım kalmak zorunda kalacak...

8. Cam silmek için doğru zamanı bekle!

Camların bu sıcakta ne kadar kavurucu olabileceğini elini sürmeden gerçekten anlayamayabilirsin. Özellikle öğle saatlerinde elin cama yapışabilir ki üzüleceğin şey camda iz kalması da olmaz!

9. Sıcak havalarda temizlik ürünleriyle temastan kaçın.

Bu sıcakta eldiven giymek kulağa iyi bir fikir gibi gelmese de temizlik ürünleriyle çıplak temasta cildin daha çabuk tahriş olabilir. Üstüne sıcak da eklenince eller kurur, çatlar… O yüzden eldiven küçük ama etkisi büyük bir kurtarıcı.

10. Ayağında mutlaka terlik olsun!

Islak zeminin üstünde çıplak ayakla dans etmenin sonu acilde bitebilir. Zemin ıslak olmasa bile bir süre sonra zaten ayağın sıcaktan terlemeye başlayacak. Temizlik yaparken de oraya oraya koştururken, hoop kendini yerde bulabilirsin. O yüzden mutlaka kaymaz tabanlı, rahat bir terlik olsun.

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11. Temizlik yapmak dans etmeye engel değil!

Sessizlik içinde yapılan temizlik derin overthinklere sebebiyet verebilir. Bu da hiç işine gelmez çünkü temizlikte önemli olan zaten yüksek motivasyon! O yüzden temizliğe başlamadan açıyorsun bir playlist, keyfine bakıyorsun.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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