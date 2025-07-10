Sıcak Havalarda Temizlik Yaparken Dikkat Etmen Gereken 11 Şey

Çamaşır suyu da en az senin kadar güneşi sevmiyor. Bu yüzden eğer güneşte bırakırsan kimyasal yapısı değişebilir ve bu da hem etkisini yitirmesine hem de sağlıksız bir hale dönüşmesine neden olur. Yani temizlik ürünlerinin de senin kadar güneşe karşı hassas olduğunu bilmelisin...