Sıcak Havalarda Temizlik Yaparken Dikkat Etmen Gereken 11 Şey
Yaz geldi ama ev hala kış modundan çıkamadıysa iyi bir temizliğe ihtiyaç var demektir. Fakat bir sorun var, o da havaların insanı buharlaştıracak kadar sıcak olması... Peki, bu sıcak ve yapış yapış havalarda temizlik yaparken neye dikkat etmeli? İşte size kurtarıcı bilgiler: 😋
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1. Temizliğin saatini iyi ayarla!
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2. Dolapta her zaman "ilk yardım soğuk suyu" bulunsun...
3. Kıyafetlerin bunaltıcı olmasın!
4. Temizlik yaparken mutlaka rahat nefes almalısın.
5. Çamaşır suyunu güneşte bırakma!
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6. Ev temizliğini bir günde bitirmeyi aklından bile geçirme...
7. Molaların asla eksik olmasın.
8. Cam silmek için doğru zamanı bekle!
9. Sıcak havalarda temizlik ürünleriyle temastan kaçın.
10. Ayağında mutlaka terlik olsun!
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11. Temizlik yapmak dans etmeye engel değil!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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