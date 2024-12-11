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Sıcak Çikolata mı, Kahve mi? Fark Etmez, Bu Şarkılar Her Duruma Uyar!

etiket Sıcak Çikolata mı, Kahve mi? Fark Etmez, Bu Şarkılar Her Duruma Uyar!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 00:46

Sıcak çikolata mı, kahve mi? Karar vermek zor olabilir, ama bir şey kesin: İkisiyle de mükemmel gidecek şarkılar var! Hangi içeceği tercih ederseniz edin, bu liste tam size göre. Hem ruhunuzu ısıtacak hem de o anın tadını çıkartmanızı sağlayacak şarkılarla dolu. Hadi, rahatlayın ve müziği açın; gerisi zaten gelir!

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1. Teoman - Serseri

2. Kendimden Hallice - Hatamı Dansa Kaldırdım

3. Duman - Yürek

4. Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma N'olursun

5. Gripin - Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım

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6. Mor ve Ötesi - Deli

7. Manga - Bir Kadın Çizeceksin

8. Adamlar - Benden Bana

9. Mavi Gri - Dünyanın En Güzel Kızı

10. Can Ozan ve Deniz Tekin - Baktın Olmuyo

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sabrina
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