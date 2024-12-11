Sıcak Çikolata mı, Kahve mi? Fark Etmez, Bu Şarkılar Her Duruma Uyar!
Sıcak Çikolata mı, Kahve mi? Fark Etmez, Bu Şarkılar Her Duruma Uyar!
Sıcak çikolata mı, kahve mi? Karar vermek zor olabilir, ama bir şey kesin: İkisiyle de mükemmel gidecek şarkılar var! Hangi içeceği tercih ederseniz edin, bu liste tam size göre. Hem ruhunuzu ısıtacak hem de o anın tadını çıkartmanızı sağlayacak şarkılarla dolu. Hadi, rahatlayın ve müziği açın; gerisi zaten gelir!
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1. Teoman - Serseri
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2. Kendimden Hallice - Hatamı Dansa Kaldırdım
3. Duman - Yürek
4. Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma N'olursun
5. Gripin - Belki Çok da Şey Yapmamak Lazım
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6. Mor ve Ötesi - Deli
7. Manga - Bir Kadın Çizeceksin
8. Adamlar - Benden Bana
9. Mavi Gri - Dünyanın En Güzel Kızı
10. Can Ozan ve Deniz Tekin - Baktın Olmuyo
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