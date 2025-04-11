onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şeyma Subaşı'nın Bikinili Paylaşımından Zeynep Alkan'ın Ayna Pozuna 11 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Şeyma Subaşı'nın Bikinili Paylaşımından Zeynep Alkan'ın Ayna Pozuna 11 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pınar Sabancı

Pınar Sabancı

Hayal Köseoğlu

Hayal Köseoğlu

İrem Derici

İrem Derici

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Zeynep Alkan

Zeynep Alkan
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazal Filiz Küçükköse

Hazal Filiz Küçükköse

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Gökhan Özoğuz

Gökhan Özoğuz

Meliksah Altuntas

Meliksah Altuntas

Merve Oflaz

Merve Oflaz
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın