Şeyma Subaşı'nın Bikinili Paylaşımından Zeynep Alkan'ın Ayna Pozuna 11 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Pınar Sabancı
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Hayal Köseoğlu
İrem Derici
Uraz Kaygılaroğlu
Zeynep Alkan
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Hazal Filiz Küçükköse
Merve Boluğur
Gökhan Özoğuz
Meliksah Altuntas
Merve Oflaz
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Şeyma Subaşı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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