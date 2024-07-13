Sevimli Poz Peşindeki Ariana'dan Hintli Kardashian'a 13 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Sevimli Poz Peşindeki Ariana'dan Hintli Kardashian'a 13 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ariana Grande sevimli pozlar peşindeydi.
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Kim Kardashian Hint düğününde kortalığı ateşe verdi.
Bella Hadid garip gözlüklerine rağmen büyüledi.
Joe Jonas keçi gezdirdi.
Georgina Rodriguez, Ronaldo ile tatile çıktı.
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Shay Mitchel manzara paylaşımı yaptı.
Katy Perry yeni şarkısının klibinden görüntüler paylaştı.
Khloe Kardashian adeta Hintli oldu.
Hilary Duff sevimli bebeğiyle gözlerden kalpler çıkarttı.
Emrata Brezilya'yı özledi.
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