Sevimli Dostlarımız Kedilerin Yalama Davranışının Ardında Yatan Bilimsel Gerçekler
Sevimli Dostlarımız Kedilerin Yalama Davranışının Ardında Yatan Bilimsel Gerçekler
Kaynak: https://www.sciencefocus.com/nature/w...
Kedilerin insanları yalaması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve bunların hiçbiri kedileri iyi göstermez. Bazı teoriler bunun bir tür sosyal bağ kurma ya da sahiplik iddiasında bulunmak için insanları kokularıyla işaretleme olabileceğini öne sürüyor. Bir diğer olasılık ise kedilerin insanları sevgi göstergesi olarak ya da ilgi veya yiyecek istemek için yalamasıdır. Bununla birlikte, bu davranışın ardındaki kesin neden biraz gizemini korumaktadır. Ancak bu davranışın kapsamlı ve kesin bir açıklaması olmasa da evcil kedigillerin insanları neden yaladığına dair birkaç teori var. Detaylar içeriğimizde...👇
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Bir kedinin size güvendiğini göstermek için sizi yalama ihtimali vardır. Ya da en azından sizi ciddi bir rakip olarak görmediklerini göstermek için.
Bir kedi sizi seviyorsa, elinizdeki kokuya ilgi duyduğu anlamına gelir.
Sands'e göre, kediler "tepeden tırnağa kadar koku makineleri" ve en çok sevdikleri koku ise kendi kokularıdır.
Kedilerin kokularıyla sahiplenme davranışı gösterir.
İnsanlar her zaman kedilerin kendilerini size ya da dokunduğunuz şeylere sürtmelerinin sevgilerini ifade ettiğini düşünür.
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siz onu okşadıktan sonra kendini yalamasının nedeni sizin kokunuzdan kurtulmak içindir. nankör işte 😂