Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sevimli Dostlarımız Kedilerin Yalama Davranışının Ardında Yatan Bilimsel Gerçekler

Sevimli Dostlarımız Kedilerin Yalama Davranışının Ardında Yatan Bilimsel Gerçekler

Kedi
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 06:31

Kedilerin insanları yalaması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve bunların hiçbiri kedileri iyi göstermez. Bazı teoriler bunun bir tür sosyal bağ kurma ya da sahiplik iddiasında bulunmak için insanları kokularıyla işaretleme olabileceğini öne sürüyor. Bir diğer olasılık ise kedilerin insanları sevgi göstergesi olarak ya da ilgi veya yiyecek istemek için yalamasıdır. Bununla birlikte, bu davranışın ardındaki kesin neden biraz gizemini korumaktadır. Ancak bu davranışın kapsamlı ve kesin bir açıklaması olmasa da evcil kedigillerin insanları neden yaladığına dair birkaç teori var. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.sciencefocus.com/nature/w...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kedinin size güvendiğini göstermek için sizi yalama ihtimali vardır. Ya da en azından sizi ciddi bir rakip olarak görmediklerini göstermek için.

Bir kedinin size güvendiğini göstermek için sizi yalama ihtimali vardır. Ya da en azından sizi ciddi bir rakip olarak görmediklerini göstermek için.

Hayvan psikolojisi uzmanı Dr. David Sands, kedilerin insanları yalamasının, yavrularken annelerinden öğrendikleri allogrooming adı verilen (aynı türden bir bireyi) temizleme ve bakım davranışıyla benzerlik gösterdiğini açıklıyor. Bu bakım davranışı genellikle güvendikleri ve rekabet içinde olmadıkları kedilere özgüdür. Yani bu olumsuz bir işaret olmamakla birlikte, insanlarla güçlü bir bağ olduğunu göstermez.

Bir kedi sizi seviyorsa, elinizdeki kokuya ilgi duyduğu anlamına gelir.

Bir kedi sizi seviyorsa, elinizdeki kokuya ilgi duyduğu anlamına gelir.

Sands'e göre, kediler için bunların hepsi ilginç kokular olabilir ve bunları yalayarak inceleyebilirler. Bununla birlikte, kedilerin tat alma duyuları çok hassastır ve diğer hayvanlardan gelen feromon salgıları da dahil olmak üzere derimizden gelen kokuları alabilirler. Bu, kedilerin çevrelerini keşfetmeleri ve etraflarında neler olup bittiğini anlamaları için önemli bir duyusal mekanizma oluşturabilir.

Sands'e göre, kediler "tepeden tırnağa kadar koku makineleri" ve en çok sevdikleri koku ise kendi kokularıdır.

Sands'e göre, kediler "tepeden tırnağa kadar koku makineleri" ve en çok sevdikleri koku ise kendi kokularıdır.

Aslında, kendi eşsiz kokularını (havadaki parmak izi gibi davranan) o kadar çok severler ki, bunun diğerlerinin yerini alması gerektiğini düşünürler. Sands'in açıkladığı gibi, bir kedinin siz onu okşadıktan sonra kendini yalamasının nedeni sizin kokunuzdan kurtulmak içindir.

Kedilerin kokularıyla sahiplenme davranışı gösterir.

Kedilerin kokularıyla sahiplenme davranışı gösterir.

Bazen kediler diğer kedileri ve insanları temizlediklerinde, kokularını kazıyıp yerine kendi kokularını koyarlar. Bu onların 'Bu benim ve artık sana sahibim' işaretidir.

İnsanlar her zaman kedilerin kendilerini size ya da dokunduğunuz şeylere sürtmelerinin sevgilerini ifade ettiğini düşünür.

İnsanlar her zaman kedilerin kendilerini size ya da dokunduğunuz şeylere sürtmelerinin sevgilerini ifade ettiğini düşünür.

Ancak aslında kediler çok sahiplenici bireylerdir. Onlar için sizi ne kadar çok sürtebilir ve kokularını bırakabilirlerse o kadar iyidir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sizin ilginizi çekebilecek içerikler.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
s.rtc

siz onu okşadıktan sonra kendini yalamasının nedeni sizin kokunuzdan kurtulmak içindir. nankör işte 😂