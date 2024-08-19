Sevgilisinin Aldığı Hediyeleri Gösteren Kadın Takipçilerinden Gelen Eleştirilere İlginç Yanıtlar Verdi
Sevgilisinin Aldığı Hediyeleri Gösteren Kadın Takipçilerinden Gelen Eleştirilere İlginç Yanıtlar Verdi
Sosyal medya ilginç bir mecra. Kimisi komik şeyler paylaşıyor, kimisi yemek tarifi, kimisi de sevgilisinden gelen hediyeleri... Tıpkı bu kadın gibi 👇
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Kadınlar olarak bazen sevdiğimiz adamla ilgili kontrolü kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Son derece şefkatli, problem çözen, uyum sağlayan, talep etmeyen olma konusunda fazla iyi oluyoruz belki de. Fakat kimisi için de mutlu ilişkinin yöntemlerinden bütün bunlar. O yüzden kimin ne yaşadığını bilemiyoruz.
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Bir Instagram kullanıcısı kadın, erkek arkadaşının kendisine "bu ay" aldığı hediyeleri işte böyle paylaştı 👇
Mesela marka bir ayakkabı...
Ve tabii yine markalı bir terlik...
Elbette bir dolu kozmetik malzemesi...
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Hediye alan kullanıcıya gelen yorumlar ve kendisinin cevapları da şöyle oldu 👇
Ne diyorsunuz? Kadınlar biraz da böyle mi olmalı yoksa bunlarla işi olmamalı mı?
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