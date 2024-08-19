Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sevgilisinin Aldığı Hediyeleri Gösteren Kadın Takipçilerinden Gelen Eleştirilere İlginç Yanıtlar Verdi

Sevgilisinin Aldığı Hediyeleri Gösteren Kadın Takipçilerinden Gelen Eleştirilere İlginç Yanıtlar Verdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.08.2024 - 12:27

Sosyal medya ilginç bir mecra. Kimisi komik şeyler paylaşıyor, kimisi yemek tarifi, kimisi de sevgilisinden gelen hediyeleri... Tıpkı bu kadın gibi 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadınlar olarak bazen sevdiğimiz adamla ilgili kontrolü kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Son derece şefkatli, problem çözen, uyum sağlayan, talep etmeyen olma konusunda fazla iyi oluyoruz belki de. Fakat kimisi için de mutlu ilişkinin yöntemlerinden bütün bunlar. O yüzden kimin ne yaşadığını bilemiyoruz.

Kadınlar olarak bazen sevdiğimiz adamla ilgili kontrolü kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Son derece şefkatli, problem çözen, uyum sağlayan, talep etmeyen olma konusunda fazla iyi oluyoruz belki de. Fakat kimisi için de mutlu ilişkinin yöntemlerinden bütün bunlar. O yüzden kimin ne yaşadığını bilemiyoruz.

Bir Instagram kullanıcısı kadın, erkek arkadaşının kendisine "bu ay" aldığı hediyeleri işte böyle paylaştı 👇

Bir Instagram kullanıcısı kadın, erkek arkadaşının kendisine "bu ay" aldığı hediyeleri işte böyle paylaştı 👇

Mesela marka bir ayakkabı...

Mesela marka bir ayakkabı...

Ve tabii yine markalı bir terlik...

Ve tabii yine markalı bir terlik...

Elbette bir dolu kozmetik malzemesi...

Elbette bir dolu kozmetik malzemesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hediye alan kullanıcıya gelen yorumlar ve kendisinin cevapları da şöyle oldu 👇

Hediye alan kullanıcıya gelen yorumlar ve kendisinin cevapları da şöyle oldu 👇

Ne diyorsunuz? Kadınlar biraz da böyle mi olmalı yoksa bunlarla işi olmamalı mı?

Ne diyorsunuz? Kadınlar biraz da böyle mi olmalı yoksa bunlarla işi olmamalı mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın