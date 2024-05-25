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Sevgilinle Arandaki Uyuma Göre Sizin İçin Yazılmış Bir Şarkı Söylüyoruz!

etiket Sevgilinle Arandaki Uyuma Göre Sizin İçin Yazılmış Bir Şarkı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 13:01

Sevgilinle aranızdaki uyuma göre sizin için yazılan o şarkı hangisi?

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. İlk olarak ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!

2. Görüştüğünüzde yapacağınız aktiviteler konusunda benzer seçimler yapabiliyor musunuz?

3. Birlikte gelecek hayalleri kurabiliyor musunuz?

4. Çok sık anlaşmazlık yaşıyor musunuz?

5. Tartışmalarınızda birbirinizi anladığınızı düşünüyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Diyelim ki bir konuda partnerine ihtiyacın var. Ondan yardım istemekten çekinir misin?

7. Müzik zevkiniz benziyor mu?

8. Son olarak, gözlerinizle bile konuşabilir misiniz?

mor ve ötesi - Cambaz

Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

9. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül

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