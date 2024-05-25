Sevgilinle Arandaki Uyuma Göre Sizin İçin Yazılmış Bir Şarkı Söylüyoruz!
Sevgilinle Arandaki Uyuma Göre Sizin İçin Yazılmış Bir Şarkı Söylüyoruz!
Sevgilinle aranızdaki uyuma göre sizin için yazılan o şarkı hangisi?
Hazırsan bu testte söylüyoruz!
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1. İlk olarak ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!
2. Görüştüğünüzde yapacağınız aktiviteler konusunda benzer seçimler yapabiliyor musunuz?
3. Birlikte gelecek hayalleri kurabiliyor musunuz?
4. Çok sık anlaşmazlık yaşıyor musunuz?
5. Tartışmalarınızda birbirinizi anladığınızı düşünüyor musun?
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