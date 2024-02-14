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Sevgililer Gününü Planla, Ufukta Evlilik Var mı Yok mu Söyleyelim!

Sevgililer Gününü Planla, Ufukta Evlilik Var mı Yok mu Söyleyelim!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
14.02.2024 - 09:42 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 09:43

Sen sevgililer günü planını kuruyorsun, biz de sana 14 Şubat'a saatler kala mevcut sevgilinle evlilik hayalleri kurmaya ne kadar yakın veya uzak olduğunu söylüyoruz! 

Hazırsan, başlayalım! 💘

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce kombinine karar ver!

2. Ona alacağın ya da aldığın (umarım almışsındır) hediyeyi seç!

3. Almayı umduğun hediyeyi seç!

4. Nereye gitmeyi planladınız?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bu sene bilemediniz seneye bu aşk evliliğe gider!

Bu sene bilemediniz seneye bu aşk evliliğe gider!

Birbiriniz için gösterdiğiniz özen olması gereken seviyede. Yani şöyle diyelim yan yanayken çok güvende ve tanıdık hissettiğiniz için rahatsınız da! Sanki ezelden beri birbirinizi tanıyormuş gibi olduğunuz için de her şeyi dozunda tutuyorsunuz. Bu evreye geldiyseniz evlilik çok da uzakta değil! Monotonlaşmayın yeter, böyle devam! ❤️💪

Daha yolunuz var, biraz daha demlenmeniz lazım. Ama umut vaat ediyorsunuz, orası kesin!

Daha yolunuz var, biraz daha demlenmeniz lazım. Ama umut vaat ediyorsunuz, orası kesin!

Birbirinize gösterdiğiniz özen seviyesi henüz ilişkinin başlarında olma ihtimalinizi artırıyor! En iyi halinizle gözükme çabanız doruklarda ve bu asla kötü bir şey değil. Aksine, ilişkinin en güzel zamanları hatta! Ama birazcık daha yolunuz var gibi... ❤️

Bizden duymuş olma ama bu ilişkinin evliliğe gitme ihtimali düşük!

Bizden duymuş olma ama bu ilişkinin evliliğe gitme ihtimali düşük!

Umutlarını kırdıysak bizi affet, kesin bir sonuca varmak da doğru değil zaten ama bu ilişki evliliğe gidecek tarzda bir ilişki gibi hissettirmiyor. Daha çok anlık zevklere ve beraber eğlenmeye odaklı bir çiftsiniz muhtemelen. Ki bu da şahane bir şey, sadece evliliğe evrilmez ya da evrilmesi için çok çaba gerektirir diyelim!

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