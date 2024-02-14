Sevgililer Gününü Planla, Ufukta Evlilik Var mı Yok mu Söyleyelim!

Umutlarını kırdıysak bizi affet, kesin bir sonuca varmak da doğru değil zaten ama bu ilişki evliliğe gidecek tarzda bir ilişki gibi hissettirmiyor. Daha çok anlık zevklere ve beraber eğlenmeye odaklı bir çiftsiniz muhtemelen. Ki bu da şahane bir şey, sadece evliliğe evrilmez ya da evrilmesi için çok çaba gerektirir diyelim!