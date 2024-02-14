Sevgililer Gününü Planla, Ufukta Evlilik Var mı Yok mu Söyleyelim!
Sevgililer Gününü Planla, Ufukta Evlilik Var mı Yok mu Söyleyelim!
Sen sevgililer günü planını kuruyorsun, biz de sana 14 Şubat'a saatler kala mevcut sevgilinle evlilik hayalleri kurmaya ne kadar yakın veya uzak olduğunu söylüyoruz!
Hazırsan, başlayalım! 💘
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce kombinine karar ver!
2. Ona alacağın ya da aldığın (umarım almışsındır) hediyeyi seç!
3. Almayı umduğun hediyeyi seç!
4. Nereye gitmeyi planladınız?
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