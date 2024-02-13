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Sevgililer Günü’nde Sevgilinin Gözlerinden Kalpler Çıkartma Garantili 10 Fikir

etiket Sevgililer Günü’nde Sevgilinin Gözlerinden Kalpler Çıkartma Garantili 10 Fikir

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:01

Sonunda Sevgililer Günü yine geldi çattı! Bu Sevgililer Günü'nde sevgilini sınırsızca mutlu etmek istiyorsan sana özel birkaç önerimiz var...

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1. Ona çocukluğunu hatırlatacak kadar leziz bir kurabiye yapın.

İçinde çikolata parçaları ve dışı kıtır kıtır olan leziz bir kurabiyeye kim aşık olmaz ki? Yanında sütle servis edin ve sevgilinizin afiyetle yemesini izleyin!

2. Birlikte gittiğiniz unutulmaz konumları işaretleyerek aşk haritası hazırlayın.

İlk öpüştüğünüz yer, favori restoranınız, en huzurlu yeriniz... Bunların hepsi ve daha fazlasını aşk haritanızda işaretleyin!

3. Aşkınızı balonlarla yansıtın.

Kaç yaşına gelirsek gelelim eğer ki içimizdeki çocuksu yan bizimleyse balonlara mutlu oluyoruz. O balonların havası inene kadar da odanın en güzel yerinde duracağına şüphe yok!

4. Her dinlediğinizde aşk dolacağınız ortak bir playlist hazırlayın.

Bu playlist'te çalan her şarkı, sizin aşkınızı yansıtsın. Playlist çaldığı sürece de aşkınız hiiiiç bitmesin!

5. Birlikte yemek yapma yarışması yapın.

Akşamı birlikte aşkla geçirmek için öncelikle güzel yemekler hazırlamak lazım. Bunun için de gündüz vakti birlikte yemek hazırlayın.

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6. Küçük ama kalp eritecek sürprizler hazırlayın.

Sevgiyi göstermenin onlarca yolu var ve bunların hepsi büyük ve gösterişli hediyelerden geçmiyor. Sevgilinizin hoşuna gidebilecek küçük bir sürpriz bile yüzleri gülümsetmeye yeter!

7. En şapşal hallerinizin olduğu bir fotoğraf albümü hazırlayın.

Bir ilişkinin en güzel yanı belki de birlikte biriktirilen anılardır. Bu anılara dalıp gitmek için de o anlarda çekilen fotoğraflara bakmak lazım. Bu fotoğrafların arasında en şapşallarını seçin ve bir fotoğraf albümü hazırlayın.

8. Birlikte size her zaman o günü hatırlatacak bir eser yapın.

Seramik kursları tam da bunun için var! Workshoplara katılarak birbirinize Sevgililer Günü hatırası hazırlayabilirsiniz.

9. En sevdiği tatlıyı hazırlayın.

Bu işin cinsiyeti yok; herkesin kalbine giden yol kesinlikle tatlılardan geçiyor! Ayrıca sonunda tadının nasıl olacağı da aşırı önemli değil. Önemli olan onun için mutfağa girmeniz!

10. Birlikte sevgili günlüğü tutmaya başlayın.

Gün içinde birbirinizle neler olup bittiğini paylaşsanız da bu günlükte daha çok birbirinize olan duygularınızdan bahsedebilirsiniz. En sonunda günlükleri değiştirip kimin ne yazdığını okursunuz!

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