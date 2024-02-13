Sevgililer Günü’nde Sevgilinin Gözlerinden Kalpler Çıkartma Garantili 10 Fikir
Sevgililer Günü’nde Sevgilinin Gözlerinden Kalpler Çıkartma Garantili 10 Fikir
Sonunda Sevgililer Günü yine geldi çattı! Bu Sevgililer Günü'nde sevgilini sınırsızca mutlu etmek istiyorsan sana özel birkaç önerimiz var...
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1. Ona çocukluğunu hatırlatacak kadar leziz bir kurabiye yapın.
2. Birlikte gittiğiniz unutulmaz konumları işaretleyerek aşk haritası hazırlayın.
3. Aşkınızı balonlarla yansıtın.
4. Her dinlediğinizde aşk dolacağınız ortak bir playlist hazırlayın.
5. Birlikte yemek yapma yarışması yapın.
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6. Küçük ama kalp eritecek sürprizler hazırlayın.
7. En şapşal hallerinizin olduğu bir fotoğraf albümü hazırlayın.
8. Birlikte size her zaman o günü hatırlatacak bir eser yapın.
9. En sevdiği tatlıyı hazırlayın.
10. Birlikte sevgili günlüğü tutmaya başlayın.
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