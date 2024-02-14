Sevgililer Günü'nde Sevgilini Mutlu Edecek Şey Ne?
Sevgililer Günü'nde Sevgilini Mutlu Edecek Şey Ne?
Herkes mutluluğu farklı şekillerde yaşar, kimi bir buket çiçekle, kimi bir dilim pastayla...
Peki ya senin sevgilini Sevgililer Günü'nde mutlu edecek şey ne? Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk olarak ne kadar süredir birlikte olduğunuzu soralım!
2. Sevgilini mutlu etmek için ufak jestler yapar mısın?
3. Sevgilinle vakit geçirirken en çok hangisini yapıyorsunuz?
4. Sevgilinle birlikte kurduğunuz ortak hayalleriniz var mı?
5. Özel günler için mutlaka farklı bir plan yapar mısınız?
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6. Sevgilin stresli zamanlardan geçtiğinde onu mutlu edecek şey hangisi olurdu?
7. Sevgilin sürprizlerden hoşlanıyor mu?
8. Son olarak, ilişkinizi en iyi yansıtan kelimeyi seç bakalım!
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