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Seven Sevdiğine Yemek Yapsın: Sevgililer Günü’nde Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı

etiket Seven Sevdiğine Yemek Yapsın: Sevgililer Günü’nde Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 20:01

Sevgililer Günü yaklaşıyor! Peki o güne özel menünüzü belirlediniz mi? Eğer nasıl bir tatlı hazırlayacağınızı bilmiyorsanız buyurun içeriğimize 👇

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1. Sütlaç

1. Sütlaç

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pirinç

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 paket vanilin

Yapılışı:

1. Pirinci güzelce yıkayın ve ara ara karıştırarak pişirin. Suyunu çektiğinde pirinçlerin piştiğine emin olun. Eğer pişmediyse biraz daha su ekleyin.

2. Pişen pirinçleri kaşık yardımıyla biraz ezin. Pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve karıştırın, süt kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. 

3. Kaynamaya başlayınca şekeri ilave edin. 5 dakika daha pişirin. Vanilini ekleyip karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine biraz su doldurun. Sütlaçları yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin. Philips Airfryer 7000 XXL'ın geniş haznesi sayesinde daha fazla sütlacı beklemeden pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

2. Cupcake

2. Cupcake

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay bardağı süt

  • 1 paket vanilya

  • 1 çay bardağı ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak köpük köpük olana kadar çırpın.

2. Üzerine sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve cevizi ekleyerek tekrar çırpın.

3. Son olarak ceviz ekleyip ve spatula ile hamuru alttan üste doğru karıştırın.

4. Hazırladığınız kek harcını cupcake kalıplarına eşit bir şekilde paylaştırın.

5. Ardından cupcake'leri Philips Airfryer 7000 XXL haznesine alarak 180°C de 15 dakika pişirin.

3. Revani

3. Revani

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu (isteğe göre)

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 2,5 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

1. Revaninin şerbeti için şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın ve şerbete limon suyunu ekleyelim. 3-4 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

2. Keki için karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, un, irmik, mavi haşhaş, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini de ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Ardından kek harcını hazneye boşaltın. 170°C de 25 dakika pişirmeye bırakın. 

4. Pişen ve ilk sıcaklığı çıkan keki dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirerek şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakın.

4. Çikolatalı Sufle

4. Çikolatalı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kaba ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından unu ekleyin.

2. Çikolata ve tereyağı benmari usulü eritin, biraz soğutarak karışıma ekleyin ve homojen bir harç olana kadar karıştırın.

4. Tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirin.

5. San Sebastian Cheesecake

5. San Sebastian Cheesecake

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı pudra şekeri

  • 200 gram krem peynir

  • 200 gram labne peyniri

  • 80 gram taze kaymak

  • 100 mililitre krema

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

1. Yumurta ve pudra şekerini bir kapta mikserle çırpın. Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini çırpın.

2. Üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın. Yumurtalı karışımı labneli karışımın üzerine ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru güzelce karıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'a pişirme kağıdını yerleştirip üzerine karışımı dökün.

4. Hava fritözünü 200 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

5. Üzerinin kızardığını gördükten sonra içinin de güzelce pişmesi için üzerini pişirme kağıdı ve alüminyum folyoyla kapatıp 20 dakika daha pişirin.

6. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün buzdolabında dinlendirin. Yağlı kağıdı çıkarıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. 

7. Ayrıca Philips Airfryer 7000 XXL'ın QuickClean özelliği sayesinde, tarifinizi hazırladıktan sonra Airfryer temizliğini de çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

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6. Brownie

6. Brownie

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 150 gram tereyağı

  • 200 gram bitter çikolata

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

  • Fındık

Yapılışı:

1. Brownie için öncelikle uygun bir kap içerisine yumurtaları ve şekeri alarak iyice çırpın.

2. Üzerine eritilmiş çikolata, tereyağı, un ve vanilyayı alarak çırpmaya devam edelim.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine pişirme kağıdından yerleştirip harcı içine boşaltın.

4. Son olarak üzerine fındık serpip ve manuel ayarda 160 °C’de 20 dakika pişirmeye bırakın. Afiyet olsun 😋

7. Cinnamon Rolls (Tarçınlı Çörek)

7. Cinnamon Rolls (Tarçınlı Çörek)

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 225 gram un

  • 240 ml yoğurt

  • 50 gram tereyağı

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 65 gram esmer şeker

  • 2 çay kaşığı tarçın

  • 55 gram labne peynir

  • 35 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. Un, kabartma tozu, vanilya ve yoğurdu kalın bir hamur oluşana kadar karıştırarak işe başlayın.

2. Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye koyun ve pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurun. Ardından hamuru büyük bir dikdörtgen şeklinde açın.

3. 25 gram eritilmiş tereyağı, esmer şeker ve tarçını bir kapta bir bütün olacak şekilde karıştırın. Karışımı bir kaşık yardımıyla hamurun üzerine sürün.

4. Daha sonra hamuru uzun kenarından başlayarak kalın bir rulo elde edene kadar sıkıca sarın. Ruloyu keskin bir bıçakla sekiz eşit parçaya kesin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine bir parça pişirme kağıdı koyun ve üzerine tarçınlı ruloları yerleştirin.

6. Piştikten sonra labne, kalan tereyağı ve pudra şekerini karıştırıp sıcak ruloların üzerine dökebilirsiniz.

8. Elmalı Turta

8. Elmalı Turta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 75 gram un

  • 35 gram tereyağı

  • 15 gram beyaz şeker

  • Su

  • 2 adet orta boy kırmızı elma

  • Bir tutam tarçın ve şeker

Yapılışı:

1. Un, tereyağı ve şekeri geniş bir kaba alıp iyice karıştırın, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyin.

2. Hamur kalıplarını biraz tereyağı ile yağlayın ve ardından hamurla kaplayın. Elmaları soyduktan sonra küçük parçalar halinde kesin ve üzerlerine biraz şeker ve tarçın serpin.

3. Hamurların içine elmalı karışımdan ekleyin ve üzerini tekrar hamurla kaplayın. Pişirme sırasında havanın geçebilmesi için delikler açın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL'ı 180 dereceye ayarlayın ve yaklaşık 18 dakikada pişirin.

9. Armut Tatlısı

9. Armut Tatlısı

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 2 Adet tatlı deveci armut

  • 1 Adet kırmızı elma

  • 1 dal çubuk tarçın

  • 1 adet portakal

  • 1 avuç çekilmiş ceviz içi

  • Yarım çay bardağı kuru üzüm

  • Yarım çay bardağı bal

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1. Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini temizleyin.

2. Elma ve portakalın kabuğunu soyup ufak küpler halinde doğrayın.

3. Kuru üzümleri yarım çay bardağı suda ıslatın.

4. Yarım çay bardağı balı 1 su bardağı sıcak su içerisinde eritin ve içerisine tarçını ekleyin.

5. Portakal ve elmayı Philips Airfyer 7000 XXL haznesine koyun ardından üzerine armutları yerleştirin.

6. Tereyağını ufak parçalara ayırıp kabın üzerine dağıtın ve kuru üzümleri serpiştirin.

7. Ballı karışımı armutların üzerine dökün ve 200 derecede 15 dakika piştikten sonra çıkarıp cevizi serpiştirin ve Philips Airfyer 7000 XXL'ın sadece hava ile pişirme özelliğini kullanarak armutların üzeri kızarana kadar tekrar pişirin.

8. 1 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

10. Burma Baklava

10. Burma Baklava

Hazırlama süresi: 35 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 7 adet baklavalık yufka (dilerseniz yufkayı kendiniz de açabilirsiniz)

  • 100 gram tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Ardından baklavalık yufkalardan 1 tanesini tezgaha alın. Üzerine erittiğiniz tereyağı ile karıştırdığımız sıvı yağı fırça yardımı ile sürün.

3. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra bir kenarına bolca ceviz içi yerleştirin.

4. Cevizli içi önce içe doğru katlayın ardından yufkayı oklavanın etrafına rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulonun iki ucundan tutarak ortaya doğru büzüp burma şeklini verin.

5. Daha sonra ruloyu oklavadan dikkatli bir şekilde sıyırarak çıkartın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

6. Ruloları istediğiniz boyutta dilimleyin ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

7. Son olarak üzerine hazırladığınız yağın kalanından sürün. Tatlıların üzerleri kızarana kadar 160 °C’de 15 dakika pişirin.

8. Sürenin sonunda pişen tatlıları Philips Airfryer 7000 XXL'dan alın ve üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dinlenmeye bırakın.

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