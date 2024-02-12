Seven Sevdiğine Yemek Yapsın: Sevgililer Günü’nde Hazırlayabileceğiniz 10 Tatlı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

225 gram un

240 ml yoğurt

50 gram tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

65 gram esmer şeker

2 çay kaşığı tarçın

55 gram labne peynir

35 gram pudra şekeri

Yapılışı:

1. Un, kabartma tozu, vanilya ve yoğurdu kalın bir hamur oluşana kadar karıştırarak işe başlayın.

2. Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye koyun ve pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurun. Ardından hamuru büyük bir dikdörtgen şeklinde açın.

3. 25 gram eritilmiş tereyağı, esmer şeker ve tarçını bir kapta bir bütün olacak şekilde karıştırın. Karışımı bir kaşık yardımıyla hamurun üzerine sürün.

4. Daha sonra hamuru uzun kenarından başlayarak kalın bir rulo elde edene kadar sıkıca sarın. Ruloyu keskin bir bıçakla sekiz eşit parçaya kesin.

5. Philips Airfryer 7000 XXL'ın sepetine bir parça pişirme kağıdı koyun ve üzerine tarçınlı ruloları yerleştirin.

6. Piştikten sonra labne, kalan tereyağı ve pudra şekerini karıştırıp sıcak ruloların üzerine dökebilirsiniz.