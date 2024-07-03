Sesi Kadar Sözleri de Derin Olan Sanatçımız Paloma Faith'in 10 Şarkısı
Sesi Kadar Sözleri de Derin Olan Sanatçımız Paloma Faith'in 10 Şarkısı
Şarkılarında duygusal derinlik ve güçlü bir hikaye anlatma yeteneğiyle öne çıkan Paloma Faith, müziğiyle dinleyicilerini derinden etkileyen bir yolculuğa çıkarır. İşte onun sesi kadar sözleri de derin olan 10 şarkısı👇
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1. Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This (Official Video)
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2. Paloma Faith - Picking Up the Pieces (Official Video)
3. Paloma Faith - Never Tear Us Apart (Official Video)
4. Paloma Faith - Can't Rely on You (Official Video)
5. Paloma Faith - Upside Down (Official Video)
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