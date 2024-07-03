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Sesi Kadar Sözleri de Derin Olan Sanatçımız Paloma Faith'in 10 Şarkısı

etiket Sesi Kadar Sözleri de Derin Olan Sanatçımız Paloma Faith'in 10 Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:01

Şarkılarında duygusal derinlik ve güçlü bir hikaye anlatma yeteneğiyle öne çıkan Paloma Faith, müziğiyle dinleyicilerini derinden etkileyen bir yolculuğa çıkarır. İşte onun sesi kadar sözleri de derin olan 10 şarkısı👇

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1. Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This (Official Video)

2. Paloma Faith - Picking Up the Pieces (Official Video)

3. Paloma Faith - Never Tear Us Apart (Official Video)

4. Paloma Faith - Can't Rely on You (Official Video)

5. Paloma Faith - Upside Down (Official Video)

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6. Paloma Faith - Guilty (Official Video)

7. Paloma Faith - New York (Official Video)

8. Paloma Faith - Bad Woman (Official Visualiser)

9. Paloma Faith - Do You Want the Truth or Something Beautiful? (Official Video)

10. Paloma Faith - The Crazy Ones (Miss You Already Soundtrack)

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