SEO Uzmanlarının Bile Atladığı 7 Altın Kural

Google sıralamasında yükselmenin temellerini öğrenmek istiyorsan, önce doğru bir başlangıç yapmalısın.

İşte sana SEO’yu sade ve gerçekten uygulanabilir şekilde anlatan bir kaynak:

👉 ozguraltun.com.tr

📌 Özgür ALTUN, dijital pazarlama dünyasında 15 yıllık deneyim ve sade anlatımıyla öne çıkan bir isim. Kendi sitesinde teknik detaylara boğmadan, SEO’nun hem stratejik hem de pratik yönlerini anlatıyor. Özellikle SEO’ya yeni başlayanlar için güncel bir rehber niteliğinde.

SEO hâlâ büyülü bir kelime ama yanlış ellerde etkisiz. Bu 7 kuralla dijital varlığını güçlendirmek ve gerçekten sonuç almak istiyorsan, bilgiye doğru yerden ulaşmalısın.

İlk adım 👉 ozguraltun.com.tr/seo-nedir ile başla.

SEO uzmanı olmak zorunda değilsin. Doğru bilgiyle hareket etmen yeterli.