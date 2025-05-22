SEO Uzmanlarının Bile Atladığı 7 Altın Kural
Artık “Google’a yaz, ilk çıkan linke tıkla” devri bitti. Dijital pazarlama ve SEO bambaşka bir seviyede oynanıyor. Peki hâlâ sadece anahtar kelime yazarak sıralamada yükseleceğini mi sanıyorsun? O zaman bu 7 SEO kuralını ezberlemeden yola çıkma.
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1. SEO Sadece Arama Motoru Değil, Kullanıcı İçindir
2. Anahtar Kelime Deyip Geçme: Sorular Daha Değerli
3. Başlık Etiketleri = SEO Sihri
4. Görsel Optimizasyonu: Alt Metin = Gizli Kahraman
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5. Mobilde Güzel Görünmeyen Site, Google’ın Gözünde Yok
6. Kaliteli Backlink = SEO’nuza Vitamin Desteği
7. Uzun İçerik Değil, Anlamlı İçerik Kazandırır
🤔 Mini Anket: Sence SEO gelecekte daha mı kolay olacak?
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