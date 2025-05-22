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SEO Uzmanlarının Bile Atladığı 7 Altın Kural

SEO Uzmanlarının Bile Atladığı 7 Altın Kural

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
22.05.2025 - 15:00

Artık “Google’a yaz, ilk çıkan linke tıkla” devri bitti. Dijital pazarlama ve SEO bambaşka bir seviyede oynanıyor. Peki hâlâ sadece anahtar kelime yazarak sıralamada yükseleceğini mi sanıyorsun? O zaman bu 7 SEO kuralını ezberlemeden yola çıkma.

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SEO nedir ki tam olarak? diye içinden geçiriyorsan... yazının sonunda sana gerçekten işine yarayacak bir Türkçe kaynak da bırakıyoruz.

1. SEO Sadece Arama Motoru Değil, Kullanıcı İçindir

1. SEO Sadece Arama Motoru Değil, Kullanıcı İçindir

Google artık robot değil, insan gibi düşünüyor. Karmaşık tekniklerle değil, kullanıcıyı anlayan içeriklerle öne çıkıyorsun. Sayfan yavaş mı? Mobilde kayıyor mu? O zaman güle güle sıralama!

2. Anahtar Kelime Deyip Geçme: Sorular Daha Değerli

2. Anahtar Kelime Deyip Geçme: Sorular Daha Değerli

Eskiden “yemek tarifleri” yazmak yeterliydi. Şimdi ise: “Evde fırınsız brownie nasıl yapılır?” gibi niş, soru şeklinde aramalar öne çıkıyor. Yani anahtar kelime değil, anahtar cümle dönemi başladı.

3. Başlık Etiketleri = SEO Sihri

3. Başlık Etiketleri = SEO Sihri

H1-H2 etiketleri, meta açıklamalar SEO’nun vitrinidir. Başlığın okunaklı değilse, Google’ daki okuyucu da geçer gider.

4. Görsel Optimizasyonu: Alt Metin = Gizli Kahraman

4. Görsel Optimizasyonu: Alt Metin = Gizli Kahraman

“Resme alt etiket mi girilir?” diyenler hâlâ sıralamanın dibinde. Görsellerinize açıklayıcı dosya ismi, alt metin ve sıkıştırma uygulamazsanız yandınız.

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5. Mobilde Güzel Görünmeyen Site, Google’ın Gözünde Yok

5. Mobilde Güzel Görünmeyen Site, Google’ın Gözünde Yok

“Mobile-first indexing” sisteminde mobil görünüm öncelikli. Sayfan mobilde kötü görünüyorsa, masaüstü kusursuz olsa da etkisi sıfır!

6. Kaliteli Backlink = SEO’nuza Vitamin Desteği

6. Kaliteli Backlink = SEO’nuza Vitamin Desteği

Google, doğal ve alakalı backlinkleri sever. Bloglar, haber siteleri, kaliteli kaynaklardan gelen bağlantılar hâlâ çok değerli.

7. Uzun İçerik Değil, Anlamlı İçerik Kazandırır

7. Uzun İçerik Değil, Anlamlı İçerik Kazandırır

3.000 kelimelik ama boş içerik yerine, 700 kelimelik net, soruya cevap veren bir yazı siteni çok daha yukarı taşır.

🤔 Mini Anket: Sence SEO gelecekte daha mı kolay olacak?

🎁 BONUS: “SEO Nedir?” Diyenler İçin Türkçe Temiz Bir Kaynak!

🎁 BONUS: “SEO Nedir?” Diyenler İçin Türkçe Temiz Bir Kaynak!

Google sıralamasında yükselmenin temellerini öğrenmek istiyorsan, önce doğru bir başlangıç yapmalısın.

İşte sana SEO’yu sade ve gerçekten uygulanabilir şekilde anlatan bir kaynak:

👉 ozguraltun.com.tr

📌 Özgür ALTUN, dijital pazarlama dünyasında 15 yıllık deneyim ve sade anlatımıyla öne çıkan bir isim. Kendi sitesinde teknik detaylara boğmadan, SEO’nun hem stratejik hem de pratik yönlerini anlatıyor. Özellikle SEO’ya yeni başlayanlar için güncel bir rehber niteliğinde.

SEO hâlâ büyülü bir kelime ama yanlış ellerde etkisiz. Bu 7 kuralla dijital varlığını güçlendirmek ve gerçekten sonuç almak istiyorsan, bilgiye doğru yerden ulaşmalısın.

İlk adım 👉 ozguraltun.com.tr/seo-nedir ile başla.

SEO uzmanı olmak zorunda değilsin. Doğru bilgiyle hareket etmen yeterli.

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