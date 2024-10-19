Senin Yağmur Moduna En Uygun Şarkı Ne?
Senin Yağmur Moduna En Uygun Şarkı Ne?
Yağmur sezonu başlıyor, sonbaharın en keyifli dönemine geldik. Peki senin yağmurdaki modun ne ve dinlemen gereken şarkı ne? Sen testi çöz, biz de senin şarkını söyleyelim!
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1. Öncelikle sonbaharı geçirmek istediğin o evi seçer misin?
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2. Peki o vazgeçemediğin içecek hangisi?
3. Hava yağmurlu, evdesin. Ne yaparsın?
4. Yağmuru izlemek istediğin o pencere hangisi?
5. Yağmura sokakta yakalansan naparsın?
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