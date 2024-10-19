Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Senin Yağmur Moduna En Uygun Şarkı Ne?

etiket Senin Yağmur Moduna En Uygun Şarkı Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 21:32

Yağmur sezonu başlıyor, sonbaharın en keyifli dönemine geldik. Peki senin yağmurdaki modun ne ve dinlemen gereken şarkı ne? Sen testi çöz, biz de senin şarkını söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle sonbaharı geçirmek istediğin o evi seçer misin?

2. Peki o vazgeçemediğin içecek hangisi?

3. Hava yağmurlu, evdesin. Ne yaparsın?

4. Yağmuru izlemek istediğin o pencere hangisi?

5. Yağmura sokakta yakalansan naparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yağmurda en sevdiğin şey ne?

6. Yağmurda en sevdiğin şey ne?

7. Şemsiyeni de seçer misin?

8. Son olarak yağmurlu havalarda genelde kendini nasıl hissediyorsun?

Sen kesinlikle Tamino insanısın!

9. Kesinlikle Nessi Gomes!

Senin olayın kesinlikle Sigur Rós!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın