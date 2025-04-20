Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?

Klasik bir “az sonra”cısın! Her şey planlı, her şey hazır ama o 'birazdan' hiç gelmiyor. Birazdan kalkacağım”, “şimdi kahvemi bitireyim” derken gün akıyor, temizlik ise öylece bekliyor. Ama biz biliyoruz ki o temizlik bir gün pat diye yapılacak… Belki de bugün değil ama kesin bir gün!