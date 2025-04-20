Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?
Temizlik kimimizin için bir terapi kimimiz için tam anlamıyla bir kabus! Ama dürüst olalım…Temizlik yapmaktan kaçınmak için hepimizin kendince bahaneleri var. Peki, seninkisi ne? Hazırsan aşağıdaki soruları yanıtla ve seni en iyi tanımlayan sonucu keşfet!
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1. Evde küçük bir kaos ortamı var. İlk ne yaparsın?
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2. Biri “evin biraz dağınık” dediğinde ne hissedersin?
3. Süpürgeyi eline almak üzereyken telefon çaldı. Hangisini tercih edersin?
4. Dolapta bir şeyler ararken temizlik malzemelerine gözün takıldı, tepkin neye benzerdi?
5. Pazar günü temizlik yapmaya karar verdin ama bir türlü başlayamıyorsun, sebebi ne?
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6. Aramızda kalacak, en son ne zaman temizlik yaptın?
7. Gün içinde hepimiz temizlik videolarına rastlıyoruz, peki içinden geçen ilk düşünce ne oluyor?
8. Misafir gelecek ama bir baktın rafların tozunu almayı unutmuşsun, ne yaparsın?
9. "Temizlik yapmak insanı rahatlatır." sözü sana ne çağrıştırıyor?
10. “Bugün temizlik günü!” dedikten sonra çıkan aksilik genelde hangisi olur?
Her seferinde "Zamanım yok!" diyorsun.
"Toz beni kötü etkiliyor..." diyenlerdensin.
Bahanen genelde "Önceliklerim farklı" demek oluyor.
“Birazdan yaparım” efsanesi seni fena bağlamış görünüyor.
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