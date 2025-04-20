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Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?

etiket Senin Temizlikten Kaçma Bahanen Ne?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 11:01

Temizlik kimimizin için bir terapi kimimiz için tam anlamıyla bir kabus! Ama dürüst olalım…Temizlik yapmaktan kaçınmak için hepimizin kendince bahaneleri var. Peki, seninkisi ne? Hazırsan aşağıdaki soruları yanıtla ve seni en iyi tanımlayan sonucu keşfet!

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1. Evde küçük bir kaos ortamı var. İlk ne yaparsın?

2. Biri “evin biraz dağınık” dediğinde ne hissedersin?

3. Süpürgeyi eline almak üzereyken telefon çaldı. Hangisini tercih edersin?

4. Dolapta bir şeyler ararken temizlik malzemelerine gözün takıldı, tepkin neye benzerdi?

5. Pazar günü temizlik yapmaya karar verdin ama bir türlü başlayamıyorsun, sebebi ne?

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6. Aramızda kalacak, en son ne zaman temizlik yaptın?

7. Gün içinde hepimiz temizlik videolarına rastlıyoruz, peki içinden geçen ilk düşünce ne oluyor?

8. Misafir gelecek ama bir baktın rafların tozunu almayı unutmuşsun, ne yaparsın?

9. "Temizlik yapmak insanı rahatlatır." sözü sana ne çağrıştırıyor?

10. “Bugün temizlik günü!” dedikten sonra çıkan aksilik genelde hangisi olur?

Her seferinde "Zamanım yok!" diyorsun.

Senin için temizlik hep “yapılacaklar” listesinde ama maalesef zaman bir türlü denk gelmiyor! Sabah kalkınca başka şeyler, akşam olunca yorgunluk derken günler geçiyor. Koşturmacalı hayatında temizlik araya sıkışacak gibi değil, farkındayız. Ama belki de ilk adım sadece çamaşırları sepete atmak olabilir, kim bilir?

"Toz beni kötü etkiliyor..." diyenlerdensin.

Sen temizlik yaparken değil yapmamaya çalışırken bile yoruluyorsun. Tozlar, kimyasallar, bez tutmak… Sana göre değil. “Benim sağlığım her şeyden önemli” diyerek temizlikten ustaca sıyrılıyorsun. Bilemezsin belki de ruh eşin olan o dikey süpürgeyi daha bulamamışsındır?

Bahanen genelde "Önceliklerim farklı" demek oluyor.

Hayat kısa, temizlik mi? Senin için önce keyif, huzur ve belki biraz dizi. Temizlik için vakit her zaman vardır (gibi geliyor) ya da kitap okumak, yürüyüş yapmak ve arkadaşlarınla vakit geçirmek temizlikten önce geliyor. Haklısın da aslında, herkesin önceliği farklı. Yine de küçük temizlik molaları iyi gelebilir, şans vermeye ne dersin?

“Birazdan yaparım” efsanesi seni fena bağlamış görünüyor.

Klasik bir “az sonra”cısın! Her şey planlı, her şey hazır ama o 'birazdan' hiç gelmiyor. Birazdan kalkacağım”, “şimdi kahvemi bitireyim” derken gün akıyor, temizlik ise öylece bekliyor. Ama biz biliyoruz ki o temizlik bir gün pat diye yapılacak… Belki de bugün değil ama kesin bir gün!

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