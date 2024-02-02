Senin Kendini Geliştirme Yöntemin Hangisi?
Senin Kendini Geliştirme Yöntemin Hangisi?
Hepimiz kendimizi geliştirmek için farklı yöntemler kullanırız. Bunlar eğer bizim faydamıza ise bize iyi gelirler, değilse de boşa kürek çekiyormuş gibi hissettirirler. Peki senin kendini geliştirme yöntemin ne? Bu testte onu göreceğiz!
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1. İlk olarak kendini son zamanlarda ne kadar verimli hissettiğinle başlayalım…
2. Gün içinde ne kadar boş vaktin var?
3. Boş vaktin olduğunda neler yapıyorsun?
4. Peki toplu taşıma araçlarında veya arabanda giderken ne yapıyorsun?
5. Akşamlarını ne yaparak geçiriyorsun?
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6. Bu soruda dürüst ol bakalım; sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsun?
7. Hafta sonunu bunlardan hangisini yaparak geçirmek isterdin?
8. Son olarak, hayatta kendine belirlediğin hedeflere ulaşabileceğine olan inancın ne?
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