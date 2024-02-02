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Senin Kendini Geliştirme Yöntemin Hangisi?

etiket Senin Kendini Geliştirme Yöntemin Hangisi?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:01

Hepimiz kendimizi geliştirmek için farklı yöntemler kullanırız. Bunlar eğer bizim faydamıza ise bize iyi gelirler, değilse de boşa kürek çekiyormuş gibi hissettirirler. Peki senin kendini geliştirme yöntemin ne? Bu testte onu göreceğiz!

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1. İlk olarak kendini son zamanlarda ne kadar verimli hissettiğinle başlayalım…

2. Gün içinde ne kadar boş vaktin var?

3. Boş vaktin olduğunda neler yapıyorsun?

4. Peki toplu taşıma araçlarında veya arabanda giderken ne yapıyorsun?

5. Akşamlarını ne yaparak geçiriyorsun?

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6. Bu soruda dürüst ol bakalım; sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsun?

7. Hafta sonunu bunlardan hangisini yaparak geçirmek isterdin?

8. Son olarak, hayatta kendine belirlediğin hedeflere ulaşabileceğine olan inancın ne?

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İnsanlarla sosyalleşiyorsun!

Kendini geliştirmek yalnızca ansiklopediler okuyarak olmaz, bunun çok farkındasın. Bu yüzden de en iyi bildiğin yolla, insanlarla sosyalleşerek bunu sağlamaya çalışıyorsun. İletişim becerilerinde sağladığın gelişim ile kendini geliştiriyor, olmak istediğin kişiye dönüşüyorsun. Gelişim sürecini keyifli hale getirebildiğin için seni tebrik ederiz!

Genel kültürünü artıracak yollar buluyorsun!

Senin için bir insanın kendini geliştirmesi için genel kültürlü olması şart. Bu yüzden her konuda hap bilgiler öğreniyor, aralarından ilgini çekenleri de detaylıca araştırıyorsun. Bu amaçla podcastler dinleyebiliyor, YouTube’dan videolar izleyebiliyorsun. Tabii kitapları da unutmamak gerek! Sen kendin için gerçekten de çabalıyorsun!

Uzun veya kısa vadeli hedefler belirliyorsun!

İnsanın kendini geliştirmesi için ilk önce hedefler belirlemesi gerekir. Sen bunun farkında olduğun için kendine planlar yapıyor, önüne çıkabilecek fırsatları değerlendirmek için hedefler belirliyorsun. Bunu yapmak sana iyi geliyor, kişisel gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Hedef belirlemeye devam, onlara ulaşacağına şüphemiz yok!

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