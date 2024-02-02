Senin Kendini Geliştirme Yöntemin Hangisi?

Senin için bir insanın kendini geliştirmesi için genel kültürlü olması şart. Bu yüzden her konuda hap bilgiler öğreniyor, aralarından ilgini çekenleri de detaylıca araştırıyorsun. Bu amaçla podcastler dinleyebiliyor, YouTube’dan videolar izleyebiliyorsun. Tabii kitapları da unutmamak gerek! Sen kendin için gerçekten de çabalıyorsun!