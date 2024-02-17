Senin Kafanı Dağıtacak O Şarkı Hangisi?
Senin Kafanı Dağıtacak O Şarkı Hangisi?
Kafanı dağıtacak, seni düşüncelerden uzaklaştıracak o şarkı bu testin sonunda!
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1. Genellikle güne nasıl bir ruh haliyle başlıyorsun?
2. Sık sık uzaklara dalıp gider misin?
3. Peki şu an bunlardan hangisi seni çok mutlu eder?
4. Sık sık ağlar mısın?
5. Sinirlendiğinde sakinleşmek için ne yapıyorsun?
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6. Plan yapma konusunda ne kadar iyisin?
7. Çalışırken odaklanmak için ne yapıyorsun?
8. Senin tüm dertlerini dağıtacak o yer hangisi?
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