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Senin Kafanı Dağıtacak O Şarkı Hangisi?

etiket Senin Kafanı Dağıtacak O Şarkı Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 19:31

Kafanı dağıtacak, seni düşüncelerden uzaklaştıracak o şarkı bu testin sonunda!

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1. Genellikle güne nasıl bir ruh haliyle başlıyorsun?

2. Sık sık uzaklara dalıp gider misin?

3. Peki şu an bunlardan hangisi seni çok mutlu eder?

4. Sık sık ağlar mısın?

5. Sinirlendiğinde sakinleşmek için ne yapıyorsun?

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6. Plan yapma konusunda ne kadar iyisin?

7. Çalışırken odaklanmak için ne yapıyorsun?

8. Senin tüm dertlerini dağıtacak o yer hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Bob Marley & The Wailers - Three Little Birds

The Monkees - I'm A Believer

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