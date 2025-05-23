Senin Hayatın Ne Kadar Doğal?
Sence günlük hayatında ne kadar doğalsın? Sabah kahveni yudumladığın anlardan, gece yatağa girerkenki son alışkanlığına kadar… Bu testi, hem kendini tanıman hem de hayatında küçük ama etkili değişimler yapabilmen için hazırladık. Hazırsan, küçük bir testle öğrenelim! 🌿
Öncelikle güne nasıl başladığını öğrenelim... Sabah gözünü açar açmaz ilk yaptığın şey ne?
Güne başladın, çalışıyorsun ve vaktin yok diyelim... Acıktığında ya da canın atıştırmalık çektiğinde ne yapıyorsun?
Peeeki söyle bakalım, sporla aran nasıl?
Bir problemle karşı karşıya kaldın ve gerginsin diyelim. O an stresle nasıl başa çıkıyorsun?
Gün bitti ve eve yorgun argın geldin... Akşamları ne yapıyorsun diye sorsak?
Eee artık gece oldu... Biraz da uyku rutininden konuşalım. Uykuyla aran nasıl?
Son soruya geldik! Bütün gün bir şeylerle savaşan vücudun için düzenli olarak takviye gıda kullanıyor musun?
Hayatın koşturmacasından doğallıktan biraz uzak kalmış olabilirsin...
Dengeyi yakalamak üzeresin ama hala yolun var...
Sen resmen doğallıkla bütünleşmişsin!
Doğal yaşam yolculuğuna adım atmaya hazır mısın? 🌿
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