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Senin Evinin Fonunda Hangi Şarkı Çalıyor?

etiket Senin Evinin Fonunda Hangi Şarkı Çalıyor?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 10:35

Bazılarımız evinde lo-fi dışında başka müzikler açmaz bazılarımızsa 2000’ler Türkçe Pop’tan R&B'ye, her türlü şarkıyı dinlemeden duramaz. Peki senin evin nasıl bir atmosfere sahip? Bu testte evindeki enerjiye en uygun şarkıyı bulmaya çalışıyoruz! Hazırsan başlayalım!

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1. Evde en sık yaptığın şey nedir?

2. Evini bir kelimeyle tarif et desek?

3. Film/dizi izlerken tercihin hangi tür?

4. Ev dekorasyonuna en yakın görseli seç?

5. Evdeki müziğin ses düzeyi genellikle yüksek mi yoksa düşük müdür?

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6. Evinde en çok ne içiyorsun?

7. Evine bundan sonra sadece bir oda kokusu alacak olsan bu ne olurdu?

8. Pazar sabahını tarif etmeni istesek neye benzerdi?

9. Aramızda kalacak, misafir ağırlamayı seviyor musun?

10. Evin bir emoji olsa hangisi olurdu?

Cigarettes After Sex - Apocalypsex

Silica Gel - Desert Eagle

Tarkan - Kuzu Kuzu

LISA feat. Doja Cat & RAYE - Born Again

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