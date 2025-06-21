Senin Evinin Fonunda Hangi Şarkı Çalıyor?
Bazılarımız evinde lo-fi dışında başka müzikler açmaz bazılarımızsa 2000’ler Türkçe Pop’tan R&B'ye, her türlü şarkıyı dinlemeden duramaz. Peki senin evin nasıl bir atmosfere sahip? Bu testte evindeki enerjiye en uygun şarkıyı bulmaya çalışıyoruz! Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evde en sık yaptığın şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evini bir kelimeyle tarif et desek?
3. Film/dizi izlerken tercihin hangi tür?
4. Ev dekorasyonuna en yakın görseli seç?
5. Evdeki müziğin ses düzeyi genellikle yüksek mi yoksa düşük müdür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evinde en çok ne içiyorsun?
7. Evine bundan sonra sadece bir oda kokusu alacak olsan bu ne olurdu?
8. Pazar sabahını tarif etmeni istesek neye benzerdi?
9. Aramızda kalacak, misafir ağırlamayı seviyor musun?
10. Evin bir emoji olsa hangisi olurdu?
Cigarettes After Sex - Apocalypsex
Silica Gel - Desert Eagle
Tarkan - Kuzu Kuzu
LISA feat. Doja Cat & RAYE - Born Again
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın