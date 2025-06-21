Senin Evinin Fonunda Hangi Şarkı Çalıyor?

Bazılarımız evinde lo-fi dışında başka müzikler açmaz bazılarımızsa 2000’ler Türkçe Pop’tan R&B'ye, her türlü şarkıyı dinlemeden duramaz. Peki senin evin nasıl bir atmosfere sahip? Bu testte evindeki enerjiye en uygun şarkıyı bulmaya çalışıyoruz! Hazırsan başlayalım!