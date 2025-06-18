Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?

Hadi bakalım, evde teknolojiyle aranız nasıl? Işıklar kendi kendine yanıyor, süpürge seni beklemeden işi hallediyor mu, yoksa prizleri ararken kayboluyor, kumandalar hep kayıp mı oluyor? Her evin tarzı farklı, teknolojiyle kurduğumuz ilişki de öyle. Kimi ev tam bir uzay üssü gibi; akıllı, pratik ve yenilik dolu. Kimisi ise nostaljik, klasik ve alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı.

Sorularla, evini daha iyi tanıyacaksın. Belki de teknolojiyi hayatına daha fazla dahil etmenin tam zamanı olduğunu fark edeceksin. Haydi, başlayalım!