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Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?

etiket Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 10:04

Hadi bakalım, evde teknolojiyle aranız nasıl? Işıklar kendi kendine yanıyor, süpürge seni beklemeden işi hallediyor mu, yoksa prizleri ararken kayboluyor, kumandalar hep kayıp mı oluyor? Her evin tarzı farklı, teknolojiyle kurduğumuz ilişki de öyle. Kimi ev tam bir uzay üssü gibi; akıllı, pratik ve yenilik dolu. Kimisi ise nostaljik, klasik ve alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı.

Sorularla, evini daha iyi tanıyacaksın. Belki de teknolojiyi hayatına daha fazla dahil etmenin tam zamanı olduğunu fark edeceksin. Haydi, başlayalım!

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1. Evde teknolojik bir şey bozulduğunda ne yapılır?

2. Evde teknolojik diye satın alıp hiç kullanmadığın bir şey var mı?

3. Sabah alarmı neyle kuruyorsun?

4. Evinizin teknoloji seviyesi bir dizi olsaydı hangisi olurdu?

5. Evdeki en teknolojik kişi kim?

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6. Kahve yapacaksın. Hangisi seni anlatır?

7. Akıllı süpürgeniz var mı?

7. Akıllı süpürgeniz var mı?

8. Peki, evinizde hangi odada en çok teknolojik alet var?

9. Evde bir yemeği ısıtman gerekiyor, neyi kullanırsın?

Klasik Konfor!

Eviniz genellikle alışılmış, geleneksel yöntemlerle düzenlenmiş ve teknoloji yerine alışkanlıkların ön planda olduğu bir yaşam tarzını benimsemiş gibi görünüyor. Bu kesinlikle evinizin konforlu olmadığı anlamına gelmez; aksine, yıllardır alıştığınız düzen ve ritimle evinizi yönetmek size rahatlık ve güven veriyor. Teknolojinin hızlı gelişimi bazen biraz göz korkutucu olabiliyor, hatta ‘Acaba gerçekten işimi kolaylaştıracak mı?’ diye düşündürebiliyor. Ama işin doğrusu, hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış küçük dokunuşlar, büyük farklar yaratabilir. Mesela Philips’in HomeRun Robot 2000 gibi akıllı süpürgeleri, temizlik işini sizin yerinize üstlenerek size zamandan ve efordan tasarruf sağlıyor. Böylece evinizdeki düzeni bozmadan, alışkanlıklarınızdan ödün vermeden, temizlik rutininizi çok daha pratik ve zahmetsiz hale getirebilirsiniz.

Yarı Akıllı!

Evinde bazı şeyler akıllı olsa da, hâlâ çoğunu eski usul yöntemlerle halletmeye devam ediyorsun. Mesela kahve makinesini zamanlayıcıyla ayarlayabiliyor olman harika, ama halı temizliği söz konusu olduğunda klasik süpürgeyi tercih ediyorsun.

İşte tam da bu noktada Philips HomeRun Robot 2000 devreye giriyor!

O sadece süpürmekle kalmıyor, aynı zamanda ıslak paspas özelliğiyle yerleri de siliyor. Üstelik akıllı sensörleri sayesinde evinin odalarını tek tek tanıyor, en zorlu köşelere bile kolayca ulaşıyor. Üstelik Wi-Fi bağlantısı sayesinde, ister evde ol, ister dışarıda otobüsteyken, telefonundan kontrol edebiliyorsun. Böylece temizlik işi hem daha pratik hem de çok daha zahmetsiz hale geliyor.

Akıllı Ev!

Evinizde teknoloji artık günlük hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olmuş. Akıllı cihazlar sayesinde evinizi uzaktan yönetebiliyor, temizlikten ışıklandırmaya kadar birçok işi otomatikleştirerek zamandan ve enerjiden tasarruf ediyorsunuz. İşte tam da bu yaşam tarzına uyum sağlayan bir yardımcı: Philips HomeRun 2000 Serisi robot süpürge.

Bu süpürge, tek şarjla 130 dakikaya kadar kesintisiz çalışarak geniş alanları kolayca temizleyebiliyor. Halı modu sayesinde farklı zemin türlerini otomatik olarak algılayıp en uygun temizlik yöntemini uyguluyor, böylece her köşe pırıl pırıl kalıyor. Ayrıca, HomeRun uygulaması üzerinden temizlik programlarını kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, istediğiniz zaman ve mekânda kontrol sağlayarak evinizi çok daha akıllı hale getirebilirsiniz.

Üst Düzey Akıllı Ev!

Senin evde hiçbir şey sıradan değil! Işıklar hareketini fark eder fark etmez yanıyor, kahve makinesi kendi kendine hazır oluyor, müzikse sen daha bir şey demeden çalmaya başlıyor. Akıllı ev demek senin evin için biraz hafif kalır; burası sanki Tübitak’ın en havalı test laboratuvarı gibi!

Tabii, böyle üst düzey bir yaşam alanının tek eksiği varsa o da Philips HomeRun Robot 2000 olabilir. Ama bekle, bu alet muhtemelen zaten senin evde! Çünkü sen “üst düzey” yaşayanlardansın, teknolojiyle aranda ayrı bir bağ var.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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