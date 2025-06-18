Senin Evin Ne Kadar Teknolojik?
Hadi bakalım, evde teknolojiyle aranız nasıl? Işıklar kendi kendine yanıyor, süpürge seni beklemeden işi hallediyor mu, yoksa prizleri ararken kayboluyor, kumandalar hep kayıp mı oluyor? Her evin tarzı farklı, teknolojiyle kurduğumuz ilişki de öyle. Kimi ev tam bir uzay üssü gibi; akıllı, pratik ve yenilik dolu. Kimisi ise nostaljik, klasik ve alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı.
Sorularla, evini daha iyi tanıyacaksın. Belki de teknolojiyi hayatına daha fazla dahil etmenin tam zamanı olduğunu fark edeceksin. Haydi, başlayalım!
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1. Evde teknolojik bir şey bozulduğunda ne yapılır?
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2. Evde teknolojik diye satın alıp hiç kullanmadığın bir şey var mı?
3. Sabah alarmı neyle kuruyorsun?
4. Evinizin teknoloji seviyesi bir dizi olsaydı hangisi olurdu?
5. Evdeki en teknolojik kişi kim?
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6. Kahve yapacaksın. Hangisi seni anlatır?
7. Akıllı süpürgeniz var mı?
8. Peki, evinizde hangi odada en çok teknolojik alet var?
9. Evde bir yemeği ısıtman gerekiyor, neyi kullanırsın?
Klasik Konfor!
Yarı Akıllı!
Akıllı Ev!
Üst Düzey Akıllı Ev!
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