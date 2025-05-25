Senin Evin Ne Kadar Ferah?
Bazı evler henüz kapıdan girer girmez kendini gösterir. Bu evlere adım attığınız anda aydınlık, rahat ve düzenli bir hayata giriş yaptığınızı anlarsınız. Peki hiç, kendi evinizin bu sınıflamanın neresinde yer aldığını merak ettiniz mi? Acaba başkaları da sizin evinize girerken benzer şekilde hissediyor mu yoksa tam tersi şekilde iç sıkıntısı mı çekiyor? Bu test tüm soruları yanıtlıyor. Gelin bakalım sizin eviniz ne kadar yaşanılabilir bir ortama sahip!
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1. Öncelikle seç bakalım, evin küçük mü büyük mü?
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2. Peki evindeki baskın renkler hangileri?
3. Evindeki pencereleri daha çok nasıl kullanıyorsun?
4. Evde aşağı yukarı kaç tane bitki vardır?
5. Peki evin hangi köşesinin derli toplu olmasına dikkat edersin?
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6. Depolama çözümleriyle olan ilişkini nasıl tanımlarsın?
7. Evinde işlevselliğe önem verir misin?
8. Evindeki aydınlatma düzeni hakkında ne söylersin?
9. Gelelim temizlik düzenine, nasıl bir rutinin var?
10. Son olarak, sence evin seni yansıtıyor mu?
Adeta ferah bir cennet!
Tam bir denge ustası!
Bu bir stil mi yoksa karmaşa mı?
Dolu dolu ve dar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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