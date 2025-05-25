Senin Evin Ne Kadar Ferah?

Bunun kişisel bir stil mi yoksa karmaşa mı olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama genel olarak evinin pek ferah olduğu söylenemez. Aslında her şeyden biraz biraz var ama ne bir düzen, ne de denge mevcut. Dolayısıyla evde işler bir anda yolundan çıkabiliyor ve ortam karmakarışık bir hal alabiliyor. Aslında biraz daha ferah bir yaşam için yapman gereken şey yaşam alışkanlıklarını düzene sokman. Eminiz birkaç düzenleme değişikliği ve yeni alışkanlıkla, içeri daha fazla ışık alabilir ve ekstra alan yaratabilirsin.