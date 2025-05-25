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Senin Evin Ne Kadar Ferah?

etiket Senin Evin Ne Kadar Ferah?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
25.05.2025 - 11:31

Bazı evler henüz kapıdan girer girmez kendini gösterir. Bu evlere adım attığınız anda aydınlık, rahat ve düzenli bir hayata giriş yaptığınızı anlarsınız. Peki hiç, kendi evinizin bu sınıflamanın neresinde yer aldığını merak ettiniz mi? Acaba başkaları da sizin evinize girerken benzer şekilde hissediyor mu yoksa tam tersi şekilde iç sıkıntısı mı çekiyor? Bu test tüm soruları yanıtlıyor. Gelin bakalım sizin eviniz ne kadar yaşanılabilir bir ortama sahip!

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1. Öncelikle seç bakalım, evin küçük mü büyük mü?

2. Peki evindeki baskın renkler hangileri?

3. Evindeki pencereleri daha çok nasıl kullanıyorsun?

4. Evde aşağı yukarı kaç tane bitki vardır?

5. Peki evin hangi köşesinin derli toplu olmasına dikkat edersin?

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6. Depolama çözümleriyle olan ilişkini nasıl tanımlarsın?

7. Evinde işlevselliğe önem verir misin?

8. Evindeki aydınlatma düzeni hakkında ne söylersin?

9. Gelelim temizlik düzenine, nasıl bir rutinin var?

10. Son olarak, sence evin seni yansıtıyor mu?

Adeta ferah bir cennet!

Senin evin adeta ferah bir cennet! Çünkü hem aydınlık hem de düzenli. Evini dekore etme ve kullanma şeklin de bunda fazlasıyla etkili. Bu nedenle evine gelen herkes rahat bir nefes alıyor ve asla oradan ayrılmak istemiyor. Konukların yaşam alanına ve bu ortamı çekip çevirme yeteneğine resmen hayran hayran bakıyor. Dolayısıyla bu düzenin tadını çıkarmaya aynen devam et!

Tam bir denge ustası!

Senin evin için denecek tek bir şey var, o da denge. Çünkü ne fazlası ne eksiği var. Adeta her şey yerli yerinde ve tam ayarında. Bu nedenle evinde huzur, aydınlık ve rahatlık var. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratmayı çok iyi bildiğinden her köşede nefes aldıran bir detay yakalamışsın. Ama bunu yaparken işi fazla abartmamışsın. Senin bu yaptığın ciddi yetenek işi ve çoğu kişide yok. Tebrikler!

Bu bir stil mi yoksa karmaşa mı?

Bunun kişisel bir stil mi yoksa karmaşa mı olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Ama genel olarak evinin pek ferah olduğu söylenemez. Aslında her şeyden biraz biraz var ama ne bir düzen, ne de denge mevcut. Dolayısıyla evde işler bir anda yolundan çıkabiliyor ve ortam karmakarışık bir hal alabiliyor. Aslında biraz daha ferah bir yaşam için yapman gereken şey yaşam alışkanlıklarını düzene sokman. Eminiz birkaç düzenleme değişikliği ve yeni alışkanlıkla, içeri daha fazla ışık alabilir ve ekstra alan yaratabilirsin.

Dolu dolu ve dar!

Senin evin maalesef hiç ama hiç ferah değil. Bunu sen de misafirlerin de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü gelen insanlar uzun süre oturmak istemiyor, hatta bazen sen bile evde darlanıp kendini dışarı atmak istiyorsun. Bunun suçlusu tam olarak sen değilsin. Evin biraz fazla küçük fakat küçük evlerde bile ferah bir ortam yaratmak mümkün. Bunun için öncelikle fazlalıklardan kurtulman ve minimal bir yaşam biçimi benimsemen gerekiyor. Gereksiz eşyalara veda etmeyi öğrendiğin zaman ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksın!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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