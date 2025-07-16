Senin Ev Halini Tahmin Ediyoruz!
Dünyanın en çılgın kombinlerinin yapıldığı o ev hali… Dışarıdaki halimizden biraz farklı oluyoruz hadi kabul edelim. Kimi evde pijama delisi, kimi evde şıklığın prensesi. Peki sen bunlardan hangisisin? Hadi senin ev halini bulalım!
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1. Seni biraz tanıyalım...
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2. Sıra yaşta...
3. Eve geldiğinde yaptığın ilk şey?
4. Evde herkesin bir keyif köşesi vardır. Seninki hangisi?
5. Gerçekçi bir cevap alalım. Ne kadar düzenlisin?
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6. Peki sen evdeki hangi karaktersin?
7. Bazı aktiviteler evde tekken ayrı bir güzeldir. Sen evde tekken yaptığın ilk şey bunlardan hangisi?
8. Geldik son soruya. Hiç temizlik yaparken bir anda başka bir şeyle ilgilenip saatlerce onu kurcaladığın oluyor mu?
Senin ev halin: Koltuğa yapışık pijama delisi!
Senin ev halin: Düzenli ama rahatına da düşkün!
Senin ev halin moduna göre şekilleniyor!
Senin ev halin tam bir düzen imparatorluğu!
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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