Senin Ev Halini Tahmin Ediyoruz!

Ev senin için keyifli bir alan ve ev halin de bunu yansıtıyor. Temizliğe dikkat edersin, her şey genel olarak topludur ama “her yastık simetrik mi?” gibi detaylara pek takılmazsın. Pijama kombinin yumuşak, renkleri uyumlu, özenli ama fazla değil. Misafir gelse utanmam ama şöyle ayaklarımı da uzatırım modundasın. Ne aşırı derli toplu ne dağınık ev halin tam kararında, senin gibi dengeli.