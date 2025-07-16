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Senin Ev Halini Tahmin Ediyoruz!

etiket Senin Ev Halini Tahmin Ediyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
16.07.2025 - 10:31

Dünyanın en çılgın kombinlerinin yapıldığı o ev hali… Dışarıdaki halimizden biraz farklı oluyoruz hadi kabul edelim. Kimi evde pijama delisi, kimi evde şıklığın prensesi. Peki sen bunlardan hangisisin? Hadi senin ev halini bulalım!

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1. Seni biraz tanıyalım...

2. Sıra yaşta...

3. Eve geldiğinde yaptığın ilk şey?

4. Evde herkesin bir keyif köşesi vardır. Seninki hangisi?

5. Gerçekçi bir cevap alalım. Ne kadar düzenlisin?

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6. Peki sen evdeki hangi karaktersin?

7. Bazı aktiviteler evde tekken ayrı bir güzeldir. Sen evde tekken yaptığın ilk şey bunlardan hangisi?

8. Geldik son soruya. Hiç temizlik yaparken bir anda başka bir şeyle ilgilenip saatlerce onu kurcaladığın oluyor mu?

Senin ev halin: Koltuğa yapışık pijama delisi!

Senin ev halinin adı rahatlık! Eve gelir gelmez üzerindekileri fırlatıp, o sevdiğin eski ama yumuşacık pijamayı giymeden asla tam moduna giremezsin. Üzerinde muhtemelen bir tişört var, önünde küçük bir leke ve sen buna “vintage desen” diyorsun. Koltuk senin yaşam alanın ve dizin, battaniyen, çayın hep elinin altında. Evin senin sığınağın ve sen onu gerçekten yaşamak için kullanıyorsun.

Senin ev halin: Düzenli ama rahatına da düşkün!

Ev senin için keyifli bir alan ve ev halin de bunu yansıtıyor. Temizliğe dikkat edersin, her şey genel olarak topludur ama “her yastık simetrik mi?” gibi detaylara pek takılmazsın. Pijama kombinin yumuşak, renkleri uyumlu, özenli ama fazla değil. Misafir gelse utanmam ama şöyle ayaklarımı da uzatırım modundasın. Ne aşırı derli toplu ne dağınık ev halin tam kararında, senin gibi dengeli.

Senin ev halin moduna göre şekilleniyor!

Bugün koltukta yayılmış bir halde, sabah kahvesiyle story atan cool bir tip misin? Yoksa temizlik krizine girip dolap içi düzenleyen biri mi? Senin ev halin tamamen moduna göre şekilleniyor! Canın isterse evi derleyip toplarsın, isterse üç gün aynı pijamayla koltukta takılırsın. Kombinin bazen çok şık, bazen “yok artık bu nedir” kıvamında. Ama her halinde rahatsın ve bu sana çok yakışıyor. Senin evin, senin kuralların. Hangi sen gelirse, ona da yer var!

Senin ev halin tam bir düzen imparatorluğu!

Senin için evde olmak tertip, temizlik ve huzur demek. Her şey yerli yerinde olmalı, pijaman bile takım olmalı. Renk uyumu, battaniyenin düzgünce katlanması, mutfağın mis gibi kokması… Tüm bunlar senin içini rahatlatıyor. Ev halin özenli ama bu özen seni yormuyor tam tersine seni iyi hissettiriyor. Evim düzenliyse ben de iyiyim diyenlerdesin!

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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