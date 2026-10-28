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Senin Eğlence Konusunda Ruh Eşin Hangi Ünlü?

etiket Senin Eğlence Konusunda Ruh Eşin Hangi Ünlü?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Hepimizin dışarı çıktığında, müziğin sesi yükseldiğinde veya kalabalığa karıştığında ortaya çıkan gizli bir karakteri var. Bakalım senin geceyi yaşama şeklin ve eğlence anlayışın hangi ünlü isimle birebir uyuşuyor?

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1. Söyle bakalım, seni bir cumartesi akşamı nerede görürüz?

1. Söyle bakalım, seni bir cumartesi akşamı nerede görürüz?

2. Mizah anlayışını düşündüğünde bunlardan hangisi sana daha yakın geliyor?

3. O halde şöyle bir şey soralım: Kapı gıcırtısına bile eğlenen biri misin?

4. Telefon galerinde en son gittiğin konserden kalan 45 saniyelik videoyu açtık. Ne görüyoruz ve ne duyuyoruz?

5. Arkadaşların senin evde toplandılar ve hazırlanırken müzik açmanı söylediler. Hoparlörden ne duyarız?

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6. Çok sevdiğin bir sanatçının konserindesin ama yanındaki arkadaşın şarkıların hiçbirini bilmiyor, öylece etrafa bakıyor...

7. Gideceğin mekana veya konsere göre özel bir kombin yapıp saatlerce ayna karşısında vakit geçirir misin?

8. Son olarak şunu soralım: Senin için "İşte şimdi gerçekten eğleniyoruz" dediğin o an hangisi?

Sibel Can!

Sibel Can!

Öyle eşofmanı çekip 'Hadi bir hava alalım' diyerek dışarı çıkmak sana göre değil. Eğleneceksek tam eğleneceğiz! Önce saatlerce hazırlanılacak, o kombin konuşulacak, mekana girince de bir ağırlığın olacak. İşin en güzel yanı da bu ciddiyetin sadece ilk beş dakika sürüyor. En damar şarkıda iç çekip uzaklara dalarken iki dakika sonra hareketli bir parça girdiğinde herkesten önce ayaklanıyorsun. Bu neşeni Sibel Can konserinde de yaşamak istiyorsan biletini Passo üzerinden almak için buraya tıklaman yeterli!

Hande Yener!

Hande Yener!

Dışarı çıkıp köşede bütün gece telefonla oynayacaksan niye evden çıktın ki? Senin kafan tam olarak böyle çalışıyor. Bir mekana gidiliyorsa o müziğin hakkı verilecek, nokta. Kasıntı tavırlar veya 'Acaba biri bana bakar mı?' tripleri hiç sana göre değil. Sevdiğin hareketli bir parça çaldığı an etrafı unutup direkt kendi moduna giriyorsun. Yorulmak nedir pek bilmediğin için arkadaş grubunu genelde peşinden sürükleyen kişi de sensin. Hande Yener'le aynı ortamda denk gelseniz birbirinizi ilk saniyeden anlarsınız. DJ kabininin hemen önünü parseller, mekan kapanana kadar da oradan ayrılmazsınız.

E madem ruh eşin Hande Yener, neden bunu onun konserine giderek pekiştirmiyorsun ki? Biletini Passo üzerinden almak ve konser detaylarına ulaşmak için buraya tıklaman yeterli!

Tan Taşçı!

Tan Taşçı!

Açık konuşalım, sen bir konsere öylesine müzik dinlemeye gitmiyorsun; içini dökmeye gidiyorsun. Sahnedeki duyguyu ciddiye alan, her şarkıyı kendi hayat hikayesiymiş gibi yaşayan bir tarafın var. Yanındaki arkadaşın o an dertliyse dünyanın en iyi dinleyicisi olursun ama iş kurtları dökmeye gelince de kimse hızına yetişemez. Biraz melankoli, biraz karizma, bolca da yüksek ses... Tan Taşçı ile aynı ortama düşseniz bütün gece şarkılara eşlik etmekten sesiniz kısılır, çıkışta da iki saatlik grup terapisinden çıkmış gibi kuş kadar hafiflersiniz. Kuş kadar hafiflemek ve Tan Taşçı şarkılarına eşlik etmek istiyorsan biletini Passo üzerinden almak için buraya tıkla!

Sertab Erener!

Sertab Erener!

Senin bu enerjin nereden geliyor gerçekten anlamak zor. Milletin 'Ayaklarım koptu, artık eve mi gitsek?' dediği saatlerde sen daha yeni ısınıyorsun. Öyle kuru kuruya zıplayıp oynamak da kesmiyor seni. Sahnedeki şova, ses sistemine, sanatçının performansına kadar her şeye dikkat kesiliyorsun. Müzik zevkin de tek bir türe sıkışıp kalmamış. Bir hafta sert ritimlerle kafa sallarken ertesi hafta sakin bir akustik gecede mest olabiliyorsun. Sertab Erener'le yan yana gelseniz o konser alanı size dar gelir, mekan kapandıktan sonra bile hızınızı alamayıp sokakta şarkı söyleye söyleye yürürsünüz! Belki onunla sokakta değil ama konserde şarkı söyleme fırsatını yakalamak için biletini Passo üzerinden almak istiyorsan buraya tıkla!

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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