Senin Eğlence Konusunda Ruh Eşin Hangi Ünlü?
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Hepimizin dışarı çıktığında, müziğin sesi yükseldiğinde veya kalabalığa karıştığında ortaya çıkan gizli bir karakteri var. Bakalım senin geceyi yaşama şeklin ve eğlence anlayışın hangi ünlü isimle birebir uyuşuyor?
1. Söyle bakalım, seni bir cumartesi akşamı nerede görürüz?
2. Mizah anlayışını düşündüğünde bunlardan hangisi sana daha yakın geliyor?
3. O halde şöyle bir şey soralım: Kapı gıcırtısına bile eğlenen biri misin?
4. Telefon galerinde en son gittiğin konserden kalan 45 saniyelik videoyu açtık. Ne görüyoruz ve ne duyuyoruz?
5. Arkadaşların senin evde toplandılar ve hazırlanırken müzik açmanı söylediler. Hoparlörden ne duyarız?
6. Çok sevdiğin bir sanatçının konserindesin ama yanındaki arkadaşın şarkıların hiçbirini bilmiyor, öylece etrafa bakıyor...
7. Gideceğin mekana veya konsere göre özel bir kombin yapıp saatlerce ayna karşısında vakit geçirir misin?
8. Son olarak şunu soralım: Senin için "İşte şimdi gerçekten eğleniyoruz" dediğin o an hangisi?
Sibel Can!
Hande Yener!
Tan Taşçı!
Sertab Erener!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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