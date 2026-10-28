Senin Eğlence Konusunda Ruh Eşin Hangi Ünlü?

Dışarı çıkıp köşede bütün gece telefonla oynayacaksan niye evden çıktın ki? Senin kafan tam olarak böyle çalışıyor. Bir mekana gidiliyorsa o müziğin hakkı verilecek, nokta. Kasıntı tavırlar veya 'Acaba biri bana bakar mı?' tripleri hiç sana göre değil. Sevdiğin hareketli bir parça çaldığı an etrafı unutup direkt kendi moduna giriyorsun. Yorulmak nedir pek bilmediğin için arkadaş grubunu genelde peşinden sürükleyen kişi de sensin. Hande Yener'le aynı ortamda denk gelseniz birbirinizi ilk saniyeden anlarsınız. DJ kabininin hemen önünü parseller, mekan kapanana kadar da oradan ayrılmazsınız.

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