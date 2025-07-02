Senin Dijital Burcun Ne?

Senin dijital burcun yaratıcıların burcu! Telefonunla ilgilenirken ya bir estetik bir vlog izliyor ya da çektiğin fotoğraflardan oluşan bir post hazırlıyor oluyorsun. İzlediğin seyahat vlogları, estetik sabah rutinleri ve ilham dolu hikayeler, paylaşımlarında görsel uyum ve kullandığın emojilerde kendini belli ediyor! Dijital burcun Boğa, Terazi ya da Balık değil de ne olabilirdi ki!