Senin Dijital Burcun Ne?
Günlük hayatın astrolojisi bir kenara, dijital çağın yaşamlarımızdaki etkisi yadsınamaz! Peki sen dijitalde sosyal medyanın yıldızı mısın yoksa ekranların gizli yüzü mü? Dijital dünyadaki davranışlarınla seni en iyi tanımlayan burcu öğrenmeye hazırsan hadi başlayalım!
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1. Gün içinde telefonunla en çok ne yaparsın?
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2. En çok vakit geçirdiğin uygulama hangisi?
3. Mesajlara dönüş süren nasıldır?
4. Favori emojin hangisi?
5. En çok hangi tür içerikleri kaydedersin?
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6. Dijital detoks senin için…
7. Bir bak bakalım, e-posta kutunda kaç okunmamış mail var?
8. Yeni bir uygulama trend oldu. Ne yaparsın?
9. YouTube’da genelde hangi tür videoları izlersin?
10. Paylaşım yaparken nelere dikkat edersin?
Dijital burcun Kova, Yay ya da İkizler!
Dijital burcun Boğa, Terazi ya da Balık!
Dijital burcun Başak, Oğlak ya da Yengeç!
Dijital burcun Koç, Aslan ya da Akrep!
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