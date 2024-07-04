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Senin Damak Zevkin Hangi Yöreye Ait?

etiket Senin Damak Zevkin Hangi Yöreye Ait?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 11:50

Herkesin damak zevki farklıdır. Kimimiz baharatlı yemeklere bayılırken kimimiz de tatlısız yapamayız. Peki senin damak zevkin hangisine daha yakın? Sen de soruları cevapla ve damak zevkinin hangi yöreye ait olduğunu öğren!

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1. Kahvaltıda bunlardan hangisini tercih edersin?

1. Kahvaltıda bunlardan hangisini tercih edersin?

2. Yemeklerde hangi baharatı daha çok kullanırsın?

2. Yemeklerde hangi baharatı daha çok kullanırsın?

3. Misafir ağırlarken favori ikramlığın hangisi?

3. Misafir ağırlarken favori ikramlığın hangisi?

4. Peki, olmazsa olmazım dediğin bir tatlı var mı?

4. Peki, olmazsa olmazım dediğin bir tatlı var mı?

5. Damak zevkin hangi çorbaya daha yakın?

5. Damak zevkin hangi çorbaya daha yakın?
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6. Bu sokak lezzetlerinden hangisi favorin?

6. Bu sokak lezzetlerinden hangisi favorin?

7. En çok kullandığın pişirme yöntemi sorsak?

7. En çok kullandığın pişirme yöntemi sorsak?

8. Salatalarda en çok hangi malzemeyi kullanırsın?

8. Salatalarda en çok hangi malzemeyi kullanırsın?

9. Et yemekleriyle aran nasıl?

9. Et yemekleriyle aran nasıl?

10. Son olarak, sence yemek hazırlarken pratiklik mi önemli lezzet mi?

10. Son olarak, sence yemek hazırlarken pratiklik mi önemli lezzet mi?

Senin damak zevkin Ege'ye ait!

Senin damak zevkin Ege'ye ait!

Sen tam bir Ege mutfağı hayranısın! Zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve Ege otlarıyla hazırlanan mezeler damak zevkine hitap ediyor. Sana Ege mutfağındaki en beğendiğin pek çok sağlıklı yemeği kısa sürede hazırlamanı sağlayacak harika bir haberimiz var: Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer. Çift haznesi sayesinde aynı anda hem balık hem de zeytinyağlıları pişiren Philips Çift Hazneli Airfryer, kokuların karışmasını önlerken pratik bir şekilde yemekleri servise hazır hale getiriyor!

Senin damak zevkin Anadolu'ya ait!

Senin damak zevkin Anadolu'ya ait!

Senin damak zevkin tam anlamıyla Anadolu'nun geleneksel lezzetlerine uygun! Etli yemekler, baharatlı dolmalar ve nefis tatlılar seni mutlu ediyor. Peki, Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer ile aynı anda hem ana yemek hem de tatlı hazırlayabileceğini hem kokuların birbirine karışmadığını biliyor muydun? Geleneksel lezzetleri pratik bir şekilde hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Senin damak zevkin Karadeniz'e ait!

Senin damak zevkin Karadeniz'e ait!

Sen tam bir Karadeniz mutfağı aşığısın! Hamsi, karalahana ve mısır ekmeği gibi lezzetler tam da senin damak tadına hitap ediyor. Sen de Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sayesinde Karadeniz mutfağının lezzetlerini pratik bir şekilde pişirebileceğini biliyor muydun? Çift haznesi ile aynı anda hem hamsi tava hem de mıhlama yaparken kokuların karışmamasının keyfini sürebilirsin.

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