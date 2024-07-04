Senin Damak Zevkin Hangi Yöreye Ait?
Senin Damak Zevkin Hangi Yöreye Ait?
Herkesin damak zevki farklıdır. Kimimiz baharatlı yemeklere bayılırken kimimiz de tatlısız yapamayız. Peki senin damak zevkin hangisine daha yakın? Sen de soruları cevapla ve damak zevkinin hangi yöreye ait olduğunu öğren!
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1. Kahvaltıda bunlardan hangisini tercih edersin?
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2. Yemeklerde hangi baharatı daha çok kullanırsın?
3. Misafir ağırlarken favori ikramlığın hangisi?
4. Peki, olmazsa olmazım dediğin bir tatlı var mı?
5. Damak zevkin hangi çorbaya daha yakın?
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