Senin Damak Zevkin Hangi Yöreye Ait?

Sen tam bir Karadeniz mutfağı aşığısın! Hamsi, karalahana ve mısır ekmeği gibi lezzetler tam da senin damak tadına hitap ediyor. Sen de Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sayesinde Karadeniz mutfağının lezzetlerini pratik bir şekilde pişirebileceğini biliyor muydun? Çift haznesi ile aynı anda hem hamsi tava hem de mıhlama yaparken kokuların karışmamasının keyfini sürebilirsin.