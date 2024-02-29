Senin Damak Zevkin Hangi Gurme ile Yarışır?
Senin Damak Zevkin Hangi Gurme ile Yarışır?
Bize biraz damak zevkin ile ilgili ipuçları ver, sana damak zevkinin hangi ünlü gurme ile yarıştığını söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Hadi kahvaltıyla başlayalım! Bu kahvaltı seçeneklerinden hangisi gözüne daha lezzetli göründü?
2. Kahvaltı demişken, senin için kahvaltının olmazsa olmaz parçası hangisi?
3. Kahvaltıdan sonra bir kahve keyfine ne dersin. Kahveni seç hadi!
4. Şimdi de bize gün ortasını şenlendirecek bir et menüsü seç hadi!
5. Peki bu yemeğin yanında içecek olarak hangisini istersin?
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6. Diyelim ki sağlıklı hafif bir şeyler yemek istiyorsun, mesela salata! Bu salatalardan hangisi gözüne daha çok hitap etti?
7. Kendine bir güzellik yapıp tatlı yemeye ne dersin? Seç bakalım bunlardan birini!
8. Son olarak atıştırmalık bir şeyler seç hadi!
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Mehmet Yaşin!