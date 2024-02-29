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Senin Damak Zevkin Hangi Gurme ile Yarışır?

etiket Senin Damak Zevkin Hangi Gurme ile Yarışır?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 18:02

Bize biraz damak zevkin ile ilgili ipuçları ver, sana damak zevkinin hangi ünlü gurme ile yarıştığını söyleyelim! 

Haydi teste! 

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1. Hadi kahvaltıyla başlayalım! Bu kahvaltı seçeneklerinden hangisi gözüne daha lezzetli göründü?

2. Kahvaltı demişken, senin için kahvaltının olmazsa olmaz parçası hangisi?

3. Kahvaltıdan sonra bir kahve keyfine ne dersin. Kahveni seç hadi!

4. Şimdi de bize gün ortasını şenlendirecek bir et menüsü seç hadi!

5. Peki bu yemeğin yanında içecek olarak hangisini istersin?

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6. Diyelim ki sağlıklı hafif bir şeyler yemek istiyorsun, mesela salata! Bu salatalardan hangisi gözüne daha çok hitap etti?

7. Kendine bir güzellik yapıp tatlı yemeye ne dersin? Seç bakalım bunlardan birini!

8. Son olarak atıştırmalık bir şeyler seç hadi!

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Vedat Milor

Geleneksel Türk mutfağının ustası Vedat Milor ile yarışan damak zevkin, özellikle fine dining deneyimlerine odaklı olsa da gelenek lezzetleri de es geçmiyorsun. Zengin ve karmaşık lezzetleri keşfetmeyi, yaratıcı sunumları ve özenli detayları takdir ediyorsun. Belki de sadece özel davetlerde veya özel günlerde şık yemeklere öncelik veriyorsun.

Ayhan Sicimoğlu!

Ayhan Sicimoğlu!

Renkli kişiliğin ve dünya mutfağına olan ilgin, Ayhan Sicimoğlu'nun enerjik ve kültürleri birleştiren yaklaşımına benziyor. Damak zevkin, farklı ülkelerin lezzetlerini keşfetmeyi ve Türk mutfağını diğer mutfaklarla birleştirmeyi içeriyor.

Sevim Gökyıldız!

Sevim Gökyıldız!

Sadelik ve lezzetin bir araya geldiği bir damak zevkine sahipsin. Sevim Gökyıldız gibi bir gurme ile yarışan demak zevkin, geleneksel Türk tatlarını modern bir dokunuşla buluşturmayı seviyor. Pratik ve lezzetli tariflere önem veriyorsun.

Mehmet Yaşin!

Mehmet Yaşin!

Dünya mutfaklarına olan geniş ilgin, Mehmet Yaşin'in kültürleri birleştiren tarzıyla uyumlu. Onun gibi bir gurme ile yarışan damak zevkin, farklı kültürlerin mutfaklarından esinlenerek kendi yaratıcı tariflerini ortaya koymaktan keyif alan biri olduğunu gösteriyor. Hem Türk mutfağına hem de uluslararası mutfaklara açık bir damak zevkin var.

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Mehmet Yaşin!