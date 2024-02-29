Senin Damak Zevkin Hangi Gurme ile Yarışır?

Dünya mutfaklarına olan geniş ilgin, Mehmet Yaşin'in kültürleri birleştiren tarzıyla uyumlu. Onun gibi bir gurme ile yarışan damak zevkin, farklı kültürlerin mutfaklarından esinlenerek kendi yaratıcı tariflerini ortaya koymaktan keyif alan biri olduğunu gösteriyor. Hem Türk mutfağına hem de uluslararası mutfaklara açık bir damak zevkin var.