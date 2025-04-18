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Senin Bilinçaltın Ne Kadar Tozlu?

etiket Senin Bilinçaltın Ne Kadar Tozlu?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 10:31

Farkında olmadan biriktirdiğimiz anılar, duygular ve düşünceler... Nerede bulabiliriz bunları? Bilinçaltımızda. Bazı insanlar geçmişlerinden kopamaz, onlarda derin izler bırakmıştır. Bazı insanlar ise bilinçaltını temizlemeyi becerebiliyordur. Taptaze zihinleri vardır. Peki, sizin bilinçaltınız ne durumda? Gelin birlikte biraz derinlere gidelim ve bilinçaltınızın ne kadar tozlu olduğuna bakalım!

Eğlence amaçlı yapılan bir içeriktir. Destek almak için yetkin ve profesyonel kişilere başvurmalısınız.

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1. Geçmişte yaşadığın bir olaya geri dönmeni isteyeceğiz. Döndüysen o andaki duygularını şu an ne kadar hissediyorsun?

2. Başkalarının gözünde nasıl olduğumuzu merak ederiz. Biri seni eleştirdiği zaman nasıl hissedersin?

3. Rüyalar birçok şey anlatır, gizleri ortaya çıkarır! Bize rüyalarından bahsedebilir misin?

4. Bir kutu açıyorsun, içi eski anılarınla dolu... Duygulanır mısın?

5. Geçmişinden biri karşına çıkarsa nasıl hissedersin?

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6. Renkler ve ruhsal yapı birbirine oldukça bağlıdır. Bu renklerden birini seçebilir misin?

7. Meditasyon ve farkındalık çalışmaları yapar mısın?

8. Son olarak, zihninize yönelin! Sessiz mi yoksa sürekli konuşma halinde mi?

Bilinçaltın tozlarla kaplanmış!

Geçmişte yaşayan birisin. Ana dönmek yerine geçmişe tutunmuşsun ve bırakmakta zorlanıyorsun. Seni üzen ve kıran anılar olmasına rağmen aynı zamanda oraya güvenli alanın olarak görüyorsun. Bilinçaltı eski anılar, pişmanlıklar ve kırgınlıklarla dolu olabilir. Ama bunların yanında başka anıları da kapsar. İyi ya da kötü olsun fark etmez, anılarla bağlı kalmak şu anı kaçırmaya neden olur. Bilinçaltındaki tozları temizlemeli ve geçmişi bırakabilmelisin. Eğlence amaçlı yapılan bir içeriktir. Destek almak isterseniz, alanında yetkin ve profesyonel kişilerin tavsiyeleri ile hareket etmelisiniz!

Bilinçaltın biraz tozlu ama kontrolü eline alabilirsin!

Zaman zaman geçmişe gidiyorsun, zamanda yolculu yapıyorsun. Böyle anlarda etkilendiğini de görüyoruz. Ama bunları yönetmeyi biliyorsun! Tamamen geçmişte yaşayan biri değilsin, geçmiş seni hapsetmemiş. Kendini rahatlatacak anlar yaratabiliyorsun. Zihnindeki sesleri sakinleştirmek için adımlar atmışsın. Biraz daha çaba gösterirsen zihnini ve bilinçaltını düzenleyebilirsin. Geçmişin geçmişte kaldığının farkındasın. O halde anı yaşama vakti!

Nostaljik bir havan var ama bilinçaltın derli toplu!

Geçmiş senin için güzel anılardan oluşuyor. Olumlu olanları alıp diğerlerini zihninde tutma gereği duymuyorsun. Bu yüzden geçmişe döndüğün zaman tatlı anılarını hatırlıyorsun. Zihnini derlemiş ve toplamışsın, herhangi bir toz görünmüyor. Fakat geçmişi tamamen bırakabilmiş değilsin. Geçmişe takılıp kalmasan da bazen etkilerini hissedebiliyorsun. Duygusal tortuların birikmesi çok normal, her şeyi bir anda silemeyiz!

Bilinçaltın tertemiz!

Carpe Diem! Evet, sen anı yaşamayı ve anda kalmayı çok seviyorsun. Geçmiş geçmişte kalmıştır ve geçmişe dönmenin bir yolu keşfedilmemiştir. Bu mantıkla ilerlediğin için bilinçaltını tertemiz yapmışsın. Meditasyonlarla birlikte kendi zihnine yönelebiliyorsun. Zihninin içerisinde dolaşarak dağınıklıkları düzenleyebiliyor ve atık olarak gördüklerini atabiliyorsun. Bu yeteneğin sayesinde hayatta akışta kalmayı başarabiliyorsun!

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asklepiospallas
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