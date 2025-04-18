Senin Bilinçaltın Ne Kadar Tozlu?

Farkında olmadan biriktirdiğimiz anılar, duygular ve düşünceler... Nerede bulabiliriz bunları? Bilinçaltımızda. Bazı insanlar geçmişlerinden kopamaz, onlarda derin izler bırakmıştır. Bazı insanlar ise bilinçaltını temizlemeyi becerebiliyordur. Taptaze zihinleri vardır. Peki, sizin bilinçaltınız ne durumda? Gelin birlikte biraz derinlere gidelim ve bilinçaltınızın ne kadar tozlu olduğuna bakalım!

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