Senin Bilinçaltın Ne Kadar Tozlu?
Farkında olmadan biriktirdiğimiz anılar, duygular ve düşünceler... Nerede bulabiliriz bunları? Bilinçaltımızda. Bazı insanlar geçmişlerinden kopamaz, onlarda derin izler bırakmıştır. Bazı insanlar ise bilinçaltını temizlemeyi becerebiliyordur. Taptaze zihinleri vardır. Peki, sizin bilinçaltınız ne durumda? Gelin birlikte biraz derinlere gidelim ve bilinçaltınızın ne kadar tozlu olduğuna bakalım!
Eğlence amaçlı yapılan bir içeriktir. Destek almak için yetkin ve profesyonel kişilere başvurmalısınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geçmişte yaşadığın bir olaya geri dönmeni isteyeceğiz. Döndüysen o andaki duygularını şu an ne kadar hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Başkalarının gözünde nasıl olduğumuzu merak ederiz. Biri seni eleştirdiği zaman nasıl hissedersin?
3. Rüyalar birçok şey anlatır, gizleri ortaya çıkarır! Bize rüyalarından bahsedebilir misin?
4. Bir kutu açıyorsun, içi eski anılarınla dolu... Duygulanır mısın?
5. Geçmişinden biri karşına çıkarsa nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Renkler ve ruhsal yapı birbirine oldukça bağlıdır. Bu renklerden birini seçebilir misin?
7. Meditasyon ve farkındalık çalışmaları yapar mısın?
8. Son olarak, zihninize yönelin! Sessiz mi yoksa sürekli konuşma halinde mi?
Bilinçaltın tozlarla kaplanmış!
Bilinçaltın biraz tozlu ama kontrolü eline alabilirsin!
Nostaljik bir havan var ama bilinçaltın derli toplu!
Bilinçaltın tertemiz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın