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Seni Yenileyecek Şey Ne?

etiket Seni Yenileyecek Şey Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 10:31

Hayat bazen hepimize yeniden başla tuşunu arattırır. Kimi zaman içimizden taşan yorgunluk, kimi zaman ne olduğunu bile anlayamadığımız bir sıkışmışlık hissi... İşte tam da öyle anlarda, bir tıkla keşfedeceğin küçük bir motivasyon bile sana iyi gelebilir.

Peki ama seni gerçekten ne yeniler? Sorulara içinden geldiği gibi cevap ver, sonunda seni baştan sona tazeleyecek küçük ama etkili sırrını bulalım.

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1. Klasik bir soruyla başlayalım! Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?

2. Hayal et: Telefonun 1 hafta çekmiyor. İlk tepkin?

3. Kendine bir motto seç:

4. Yeni temiz nevresime geçince, en rahat pijamalarını giymek hoşuna gider mi?

5. En son ne zaman gerçekten kendinle baş başa kaldın?

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6. Hangisi ruhuna daha iyi gelir?

7. Bu görüntü sana ne hissettiriyor?

7. Bu görüntü sana ne hissettiriyor?

8. Her şey yolunda ama içinden bir boşluk geçiyor. Ne yaparsın?

Balkon Temizliği ve Keyfi!

Balkon Temizliği ve Keyfi!

Bazen sadece temiz hava almak yetmez... Temiz bir alan da gerekir. Senin ruhunu yenileyecek şey belki büyük bir tatil değil, belki meditasyon da değil. Senin aradığın şey çok daha yakınında: balkonunda.

Şöyle düşün... Camları silmişsin, masa örtüsünü yenilemişsin. Küçük bir saksıya fesleğen ekmişsin belki. Üzerine güneş vuruyor hafif hafif, fonda bir müzik, elinde kahve... O an ruhunun tozunu aldığını hissediyorsun işte. Balkon dediğin, dört metrekarelik bir alan olabilir ama sen orayı dünyandan kaçış noktası haline getirebiliyorsun.

Biraz su, biraz sabun, biraz da niyetle başla işe. Balkon temizliği yaparken aslında içini temizliyorsun. “Benim de nefes almaya hakkım var,” diyorsun. Temizliğin sonunda oraya otur, sadece otur. Bak göreceksin, o küçük alan koca bir huzura dönüşecek.

Temiz Nevresimin Verdiği His!

Temiz Nevresimin Verdiği His!

Şu hissi bilirsin: Mis gibi kokan çarşaflara girersin, yastık pofuduk, battaniye pamuk gibi... Ve o an, sadece o an, dünya durmuş gibi olur. İşte senin ruhunu yenileyecek şey tam da bu: tertemiz bir yatak, ferah bir oda, taze yıkanmış nevresimler.

Yatak odanı havalandır, perdeleri aç. O eski yastık kılıflarını değiştir, yatağını toparla. Sonra üzerine yeni, bembeyaz nevresimleri ser. İnan, bu sadece fiziksel bir temizlik değil; ruhuna da bir iyilik. Çünkü sen, kendine konforlu bir alan yaratmadan tam anlamıyla dinlenemeyenlerdensin.

O yatakta uzanırken bir iç çekiş gelir ya... İşte o 'oh be' anı, seni baştan aşağı yenileyen şey. Belki bir fincan bitki çayı, belki bir lavanta yağıyla desteklersin bu ritüeli.

Duş, Deterjan, Dip KöşeTemizlik Kombosu!

Duş, Deterjan, Dip KöşeTemizlik Kombosu!

Sen duygularını kelimelerle değil, eylemle dışa vuranlardansın. Sıkıldığında, kafan karıştığında, hayatın seni yorduğunda ilk işin temizlik yapmak oluyor. Çünkü senin için temizlik sadece bir “iş” değil, bir terapi şekli.

Bez elinde, şarkı son ses... Camlar silinirken, kafandaki düşünceler de yavaş yavaş yerini sessizliğe bırakıyor. Buzdolabının üstünü silmek, sanki geçmişi temizlemek gibi. Lavaboyu parlatırken, içindeki o dağınık hali de düzene sokuyorsun aslında.

Bir de duş sonrası var tabii. Her şey bittikten sonra, uzun bir duş... O su akarken sanki içinde biriken yorgunluk da gidiyor. Sonra saçlarını havluyla sarıp kanepeye uzanıyorsun ya... İşte o an 'ben kendime iyi bakıyorum' diyorsun içinden.

Alanlarını Sadeleştirmek!

Alanlarını Sadeleştirmek!

Etrafın karışıkken zihnin de rahat edemiyor değil mi? Masa üstü dosyalarla doluysa, çekmeceye elini attığında karmaşa fışkırıyorsa... Senin ruhun, “bir dur, sadeleş” diye bağırıyor olabilir. Ve bu bağırtıyı susturmanın yolu: minik bir düzenleme seansı.

Bilgisayar ekranındaki 18 açık sekmeyi kapat. Bir tanesi kalsın, gerçekten işine yarayan. Masandaki kalemleri elden geçir. Kullanmadıklarını bir kenara koy. Çekmecedeki o ne zamandır orada duran ıvır zıvırı eleyip, sadece sana iyi hissettirenleri bırak.

Bu sadeleşme sadece bir eşyadan kurtulmak değil. Aynı zamanda içini ferahlatmak. Çünkü senin için yenilenmek, her şeye yeniden alan açmak demek.

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Ecem Bekar
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