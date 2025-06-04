Seni Yenileyecek Şey Ne?

Bazen sadece temiz hava almak yetmez... Temiz bir alan da gerekir. Senin ruhunu yenileyecek şey belki büyük bir tatil değil, belki meditasyon da değil. Senin aradığın şey çok daha yakınında: balkonunda.

Şöyle düşün... Camları silmişsin, masa örtüsünü yenilemişsin. Küçük bir saksıya fesleğen ekmişsin belki. Üzerine güneş vuruyor hafif hafif, fonda bir müzik, elinde kahve... O an ruhunun tozunu aldığını hissediyorsun işte. Balkon dediğin, dört metrekarelik bir alan olabilir ama sen orayı dünyandan kaçış noktası haline getirebiliyorsun.

Biraz su, biraz sabun, biraz da niyetle başla işe. Balkon temizliği yaparken aslında içini temizliyorsun. “Benim de nefes almaya hakkım var,” diyorsun. Temizliğin sonunda oraya otur, sadece otur. Bak göreceksin, o küçük alan koca bir huzura dönüşecek.